Що змінилось за 6 років роботи: ЦНАП на Волині святкує річницю з дня відкриття. ФОТО





Відвідувачів обслуговували 4 працівники, які розміщувалися в 2 кабінетах. Про це повідомляє



За шість років кількість послуг у переліку зросла до 165. З них 104 послуги надають структурні підрозділи виконавчого комітету, а 61 – територіальні підрозділи органів виконавчої влади.



Нині у Центрі в п’яти секторах працює 13 адміністраторів та 5 державних реєстраторів. Функціонує система електронного керування чергою; sms-інформування. У жовтні минулого року розпочав роботу сектор біометричних документів. За цей період прийнято 1656 відвідувачів. За надання згаданих послуг до місцевого бюджету перераховано 285 тисяч гривень.









- Сьогодні ковельчани можуть вирішити широкий спектр питань, звернувшись до центру надання адміністративних послуг. Вони охоплюють сфери регулювання земельних відносин, будівництва, архітектури, підприємництва, реклами, соціального захисту, здійснення правочинів із нерухомим майном, реєстрації бізнесу. Тут можна отримати витяг з Державного земельного кадастру, здійснити реєстрацію місця проживання, отримати довідку про реєстрацію місця проживання особи, виготовити паспорт громадянина України для виїзду за кордон та ID-картки, - каже начальник Ковельського ЦНАПу Ольга Чайка.









ЦНАП відчинений для відвідувачів шість днів на тиждень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 березня 2013 року у Ковелі було створено Центр надання адміністративних послуг. Він розпочав свою роботу з 20 послуг.Відвідувачів обслуговували 4 працівники, які розміщувалися в 2 кабінетах. Про це повідомляє КовельPost За шість років кількість послуг у переліку зросла до 165. З них 104 послуги надають структурні підрозділи виконавчого комітету, а 61 – територіальні підрозділи органів виконавчої влади.Нині у Центрі в п’яти секторах працює 13 адміністраторів та 5 державних реєстраторів. Функціонує система електронного керування чергою; sms-інформування. У жовтні минулого року розпочав роботу сектор біометричних документів. За цей період прийнято 1656 відвідувачів. За надання згаданих послуг до місцевого бюджету перераховано 285 тисяч гривень.- Сьогодні ковельчани можуть вирішити широкий спектр питань, звернувшись до центру надання адміністративних послуг. Вони охоплюють сфери регулювання земельних відносин, будівництва, архітектури, підприємництва, реклами, соціального захисту, здійснення правочинів із нерухомим майном, реєстрації бізнесу. Тут можна отримати витяг з Державного земельного кадастру, здійснити реєстрацію місця проживання, отримати довідку про реєстрацію місця проживання особи, виготовити паспорт громадянина України для виїзду за кордон та ID-картки, - каже начальник Ковельського ЦНАПуЦНАП відчинений для відвідувачів шість днів на тиждень.

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