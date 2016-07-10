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Вболівальники з Волині поїхали підтримати збірну України з футболу до Португалії. ФОТО

Вболівальники з Волині поїхали підтримати збірну України з футболу до Португалії. ФОТО
Ковельчани відвідали футбольний матч між збірними Португалії та України, який відбувся на стадіоні «Estadio da Luz» в Лісабоні.

Про це йдеться на сторінці «Ковельські фанати» у Фейсбук, - пише КовельPost.

Щоразу, подорожуючи різними країнами світу, місцеві ультрас - «Ковельські фанати», використовують цю можливість для популяризації рідного Ковеля за кордоном. Про що свідчать дописи і світлини в соцмережі, зроблені на стадіонах та у відомих туристичних місцях.

Вболівальники з Волині поїхали підтримати збірну України з футболу до Португалії. ФОТО


Цього разу ковельчани вболівали за національну збірну у Лісабоні, де відбувся матч відбіркового турніру Євро-2020. Збірна Португалії приймала команду України. Наша команда не розгубилася в грі з титулованим суперником, здобула нічию і, одночасно, важливе очко у грі на полі суперника.

Вболівальники з Волині поїхали підтримати збірну України з футболу до Португалії. ФОТО

Вболівальники з Волині поїхали підтримати збірну України з футболу до Португалії. ФОТО

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Теги: Ковельські фанати, футбол, Лісабон, збірна
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