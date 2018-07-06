На Волині вихованцям колонії подарували ділові костюми. ФОТО





Подбали про це представники Благодійного фонду «Віра, Надія, Любов», - пише



Багаторічна й плідна взаємодія з громадською організацією «Найщасливіша» (м. Ковель), благодійним фондом «Світ для дітей» (м. Львів), релігійною громадою Церкви ЄХБ «Віфанія» (м. Львів) та іншими є запорукою успіху в організації дозвілля вихованців.



- Благодійний фонд «Віра, Надія, Любов», парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці (м. Миколаїв) на чолі зі священиком Борисом Ляховичем неодноразово допомагали малозабезпеченим категоріям населення, особам, котрі потрапили у складні життєві обставини. Не обійшли увагою і нашу установу. Завдяки соціальному партнерству із вищезгаданим фондом до костюмерної колонії було передано близько 40 комплектів чоловічих костюмів. Щиро завдячуємо отцю Борису, релігійній громаді, фонду та пані Надії Петриченко за надану благодійну допомогу, - йдеться у дописі.



Співпраця соціальної служби ДУ «Ковельська виховна колонія» з громадськими, релігійними організаціями передбачає зміну антисоціальної спрямованості засуджених шляхом переорієнтації на загальнолюдські цінності, що в свою чергу зумовлює покращення якості життя вихованців, їх пристосуванню до існуючих соціальних умов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неповнолітнім засудженим Ковельської виховної колонії подарували ділові костюми.Подбали про це представники Благодійного фонду «Віра, Надія, Любов», - пише КовельPost Багаторічна й плідна взаємодія з громадською організацією «Найщасливіша» (м. Ковель), благодійним фондом «Світ для дітей» (м. Львів), релігійною громадою Церкви ЄХБ «Віфанія» (м. Львів) та іншими є запорукою успіху в організації дозвілля вихованців.- Благодійний фонд «Віра, Надія, Любов», парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці (м. Миколаїв) на чолі зі священикомнеодноразово допомагали малозабезпеченим категоріям населення, особам, котрі потрапили у складні життєві обставини. Не обійшли увагою і нашу установу. Завдяки соціальному партнерству із вищезгаданим фондом до костюмерної колонії було передано близько 40 комплектів чоловічих костюмів. Щиро завдячуємо отцю Борису, релігійній громаді, фонду та пані Надії Петриченко за надану благодійну допомогу, - йдеться у дописі.Співпраця соціальної служби ДУ «Ковельська виховна колонія» з громадськими, релігійними організаціями передбачає зміну антисоціальної спрямованості засуджених шляхом переорієнтації на загальнолюдські цінності, що в свою чергу зумовлює покращення якості життя вихованців, їх пристосуванню до існуючих соціальних умов.

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