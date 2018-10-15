Австралієць за день зірвав одразу два джекпоти по 16 мільйонів доларів
Сьогодні, 00:39
Чоловік з Мельбурна (Австралія) двічі за день зірвав джекпот у розмірі $16 млн.
Про це пишуть Факти з посиланням на The Guardian.
Щасливчик купив два лотерейних квитка і зазначив на них однакові числа. Коли перший квиток “вистрілив”, то чоловік забув про другий. Він вважав, що це з іншої серії квитків.
Нагадали йому про другий щасливий квиток представники лотереї.
Всього австралієць витратив на лотерею близько $21,2 тисячі. Він грав щотижня протягом 30 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пишуть Факти з посиланням на The Guardian.
Щасливчик купив два лотерейних квитка і зазначив на них однакові числа. Коли перший квиток “вистрілив”, то чоловік забув про другий. Він вважав, що це з іншої серії квитків.
Нагадали йому про другий щасливий квиток представники лотереї.
Всього австралієць витратив на лотерею близько $21,2 тисячі. Він грав щотижня протягом 30 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Австралієць за день зірвав одразу два джекпоти по 16 мільйонів доларів
Сьогодні, 00:39
29 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Водіїв, що рухаються трасою «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече», просять не наїжджати на свіжий асфальт
28 березень, 23:26
У Луцьку тривають дебати навколо реконструкції Старого міста. ВІДЕО
28 березень, 22:43
На Волині вихованцям колонії подарували ділові костюми. ФОТО
28 березень, 22:28