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Австралієць за день зірвав одразу два джекпоти по 16 мільйонів доларів

Австралієць за день зірвав одразу два джекпоти по 16 мільйонів доларів
Чоловік з Мельбурна (Австралія) двічі за день зірвав джекпот у розмірі $16 млн.

Про це пишуть Факти з посиланням на The Guardian.

Щасливчик купив два лотерейних квитка і зазначив на них однакові числа. Коли перший квиток “вистрілив”, то чоловік забув про другий. Він вважав, що це з іншої серії квитків.

Нагадали йому про другий щасливий квиток представники лотереї.

Всього австралієць витратив на лотерею близько $21,2 тисячі. Він грав щотижня протягом 30 років.

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Теги: джекпот, лотерея, Австралія
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