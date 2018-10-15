Австралієць за день зірвав одразу два джекпоти по 16 мільйонів доларів





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Щасливчик купив два лотерейних квитка і зазначив на них однакові числа. Коли перший квиток “вистрілив”, то чоловік забув про другий. Він вважав, що це з іншої серії квитків.



Нагадали йому про другий щасливий квиток представники лотереї.



Всього австралієць витратив на лотерею близько $21,2 тисячі. Він грав щотижня протягом 30 років.

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