вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку тривають дебати навколо реконструкції Старого міста. ВІДЕО

У Луцьку тривають дебати навколо реконструкції Старого міста. ВІДЕО
Чи не найпроблемнішою зоною міста зараз залишається Центральний ринок, що біля Луцького замку: старі контейнери і понищений асфальт, а базарники постійно залишають після себе купи сміття.

На єдиному сайті місцевих петиції навіть з'явилися відповідні звернення. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

А ще біля ринку немає де припаркувати автомобіль, а це, на думку місцевої влади, неприпустимо біля архітектурної пам'ятки національного значення.

Тож контейнери, що належать КП "Луцькі ринки" планували знести, а на їхньому місці зробити парковку. Втім, підприємці та продавці мають своє бачення вирішення ситуації.

Деталі - в сюжеті.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Центральний ринок, Луцькі ринки, замок, старе місто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку тривають дебати навколо реконструкції Старого міста. ВІДЕО
Сьогодні, 22:43
На Волині вихованцям колонії подарували ділові костюми. ФОТО
Сьогодні, 22:28
Вболівальники з Волині поїхали підтримати збірну України з футболу до Португалії. ФОТО
Сьогодні, 21:54
Що змінилось за 6 років роботи: ЦНАП на Волині святкує річницю з дня відкриття. ФОТО
Сьогодні, 21:33
Усик відмовився від бою з росіянином та чемпіонського пояса
Сьогодні, 21:19
Схожі новини
Чому візитівка Луцька тоне на сміттєзвалищі? Чому візитівка Луцька тоне на сміттєзвалищі?
18 травень, 2016, 12:53
«Я не вірю, що це підприємство вийде на якийсь результат», – депутат про КП «Луцькі ринки» «Я не вірю, що це підприємство вийде на якийсь результат», – депутат про КП «Луцькі ринки»
16 березень, 21:57
«Фінансового результату поки що я не бачу», – депутат про КП «Луцькі ринки». ВІДЕО «Фінансового результату поки що я не бачу», – депутат про КП «Луцькі ринки». ВІДЕО
12 березень, 22:38
Яким було Старе місто у Луцьку понад 80 років тому. РЕТРОФОТО Яким було Старе місто у Луцьку понад 80 років тому. РЕТРОФОТО
02 березень, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку тривають дебати навколо реконструкції Старого міста. ВІДЕО
Сьогодні, 22:43
 0
На Волині вихованцям колонії подарували ділові костюми. ФОТО
Сьогодні, 22:28
 0
Вболівальники з Волині поїхали підтримати збірну України з футболу до Португалії. ФОТО
Сьогодні, 21:54
 0
Що змінилось за 6 років роботи: ЦНАП на Волині святкує річницю з дня відкриття. ФОТО
Сьогодні, 21:33
 0
Усик відмовився від бою з росіянином та чемпіонського пояса
Сьогодні, 21:19
 0
Медіа
відео
1/8