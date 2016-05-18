У Луцьку тривають дебати навколо реконструкції Старого міста. ВІДЕО





На єдиному сайті місцевих петиції навіть з'явилися відповідні звернення. Про це йдеться в сюжеті



А ще біля ринку немає де припаркувати автомобіль, а це, на думку місцевої влади, неприпустимо біля архітектурної пам'ятки національного значення.



Тож контейнери, що належать КП "Луцькі ринки" планували знести, а на їхньому місці зробити парковку. Втім, підприємці та продавці мають своє бачення вирішення ситуації.



Деталі - в сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чи не найпроблемнішою зоною міста зараз залишається Центральний ринок, що біля Луцького замку: старі контейнери і понищений асфальт, а базарники постійно залишають після себе купи сміття.На єдиному сайті місцевих петиції навіть з'явилися відповідні звернення. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу А ще біля ринку немає де припаркувати автомобіль, а це, на думку місцевої влади, неприпустимо біля архітектурної пам'ятки національного значення.Тож контейнери, що належать КП "Луцькі ринки" планували знести, а на їхньому місці зробити парковку. Втім, підприємці та продавці мають своє бачення вирішення ситуації.Деталі - в сюжеті.

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