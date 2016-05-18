У Луцьку тривають дебати навколо реконструкції Старого міста. ВІДЕО
Сьогодні, 22:43
Чи не найпроблемнішою зоною міста зараз залишається Центральний ринок, що біля Луцького замку: старі контейнери і понищений асфальт, а базарники постійно залишають після себе купи сміття.
На єдиному сайті місцевих петиції навіть з'явилися відповідні звернення. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
А ще біля ринку немає де припаркувати автомобіль, а це, на думку місцевої влади, неприпустимо біля архітектурної пам'ятки національного значення.
Тож контейнери, що належать КП "Луцькі ринки" планували знести, а на їхньому місці зробити парковку. Втім, підприємці та продавці мають своє бачення вирішення ситуації.
Деталі - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На єдиному сайті місцевих петиції навіть з'явилися відповідні звернення. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
А ще біля ринку немає де припаркувати автомобіль, а це, на думку місцевої влади, неприпустимо біля архітектурної пам'ятки національного значення.
Тож контейнери, що належать КП "Луцькі ринки" планували знести, а на їхньому місці зробити парковку. Втім, підприємці та продавці мають своє бачення вирішення ситуації.
Деталі - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку тривають дебати навколо реконструкції Старого міста. ВІДЕО
Сьогодні, 22:43
На Волині вихованцям колонії подарували ділові костюми. ФОТО
Сьогодні, 22:28
Вболівальники з Волині поїхали підтримати збірну України з футболу до Португалії. ФОТО
Сьогодні, 21:54
Що змінилось за 6 років роботи: ЦНАП на Волині святкує річницю з дня відкриття. ФОТО
Сьогодні, 21:33
Усик відмовився від бою з росіянином та чемпіонського пояса
Сьогодні, 21:19