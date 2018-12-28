Водіїв, що рухаються трасою «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече», просять не наїжджати на свіжий асфальт
28 березень, 23:26
На автодорогах державного значення триває ремонтно-будівельний сезон. Він стартував з об’єкта поточного середнього ремонту на автошляху М-19 Доманове (на м.Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече (на м.Бухарест).
Вже укладено 15-сантиметровий шар щебенево-піщаної суміші, з додаванням цементу 3 %, а поверх нього – вирівнюючий шар з крупнозернистої щільної асфальтобетонної суміші, середньою товщиною 10 см. Про це інформує Служба автомобільних доріг на Волині.
У зв’язку з ремонтними роботами, рух транспортних засобів тимчасово здійснюється по одній смузі автодороги. Служба автомобільних доріг у Волинській області просить учасників дорожнього руху із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та закликає бути максимально уважними, обережними та дисциплінованими в місцях проведення дорожніх робіт. Адже наїзд транспортних засобів на свіжоукладену асфальтобетонну суміш може негативно вплинути на стан відновленого дорожнього покриття і скоротити термін його служби.
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Вже укладено 15-сантиметровий шар щебенево-піщаної суміші, з додаванням цементу 3 %, а поверх нього – вирівнюючий шар з крупнозернистої щільної асфальтобетонної суміші, середньою товщиною 10 см. Про це інформує Служба автомобільних доріг на Волині.
У зв’язку з ремонтними роботами, рух транспортних засобів тимчасово здійснюється по одній смузі автодороги. Служба автомобільних доріг у Волинській області просить учасників дорожнього руху із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та закликає бути максимально уважними, обережними та дисциплінованими в місцях проведення дорожніх робіт. Адже наїзд транспортних засобів на свіжоукладену асфальтобетонну суміш може негативно вплинути на стан відновленого дорожнього покриття і скоротити термін його служби.
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