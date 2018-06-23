Двоє волинянок стали матерями-героїнями. ФОТО

Олені Володимирівні Дячук із Голоб та Лавренюк Ірині Вікторівні із села Білин.



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Тож завітавши з приємною місією в селище Голоби, голова районної державної адміністрації Віктор Козак разом з керівником місцевої територіальної громади Сергієм Гарбаруком щиро подякували Олені Володимирівні за вагомий особистий внесок у виховання п’яти дітей, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.







У цій дружній і великій сім’ї діти зростають добрими, навчаються чесності, порядності та відповідальності, адже батьки створили всі умови для їх повноцінного і щасливого життя. Нині двоє старших дітей Юрій і Ганна мають уже свої сім’ї, менші - Світлана, Ангеліна і Олександр здобувають освіту в місцевій школі і всіляко допомагають батькам у домашніх справах.







Гарна новина сьогодні чекала і багатодітну родину Лавренюків із Білина, адже господиню - Ірину Вікторівну указом Президента України удостоєно званням «Мати-героїня». Десятеро дітей виховуються у цій сім’ї на засадах українських традицій, де поважають і шанують старших, а спільна праця і підтримка один одного завжди є в пріоритеті.







«Почесне звання «Мати-героїня» – це, насамперед, державне визнання Вашої материнської наполегливої праці, яку Ви вкладаєте у виховання своїх дітей. Переконаний, що вони будуть гідними громадянами своєї держави, надійною Вашою підтримкою і опорою. Тож бажаю усім міцного здоров’я і наснаги, сміху і радості у родині, любові та добробуту», – зичив голова райдержадміністрації Віктор Козак, вручаючи Ірині Вікторівні державну нагороду. До вітань приєдналась і місцевий сільський голова Ольга Лисюк та висловила Ірині Вікторівні найщиріші слова вдячності.







Загалом жінкам, удостоєним звання "Мати-героїня" виплачується одноразова грошова допомога у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму.



Довідково: за оперативними даними управління соціального захисту населення райдержадміністрації відповідно до указів Президента України звання України «Мати-героїня» присвоєно 613 жінкам – матерям Ковельщини, - повідомляють в РДА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 28 березня, ордени та відповідні посвідчення «Мати героїня» були офіційно вручені багатодітним матерям Ковельщини -із Голоб таіз села Білин.Повідомляє ПроКовель Тож завітавши з приємною місією в селище Голоби, голова районної державної адміністраціїразом з керівником місцевої територіальної громадищиро подякували Олені Володимирівні за вагомий особистий внесок у виховання п’яти дітей, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.У цій дружній і великій сім’ї діти зростають добрими, навчаються чесності, порядності та відповідальності, адже батьки створили всі умови для їх повноцінного і щасливого життя. Нині двоє старших дітей Юрій і Ганна мають уже свої сім’ї, менші - Світлана, Ангеліна і Олександр здобувають освіту в місцевій школі і всіляко допомагають батькам у домашніх справах.Гарна новина сьогодні чекала і багатодітну родину Лавренюків із Білина, адже господиню - Ірину Вікторівну указом Президента України удостоєно званням «Мати-героїня». Десятеро дітей виховуються у цій сім’ї на засадах українських традицій, де поважають і шанують старших, а спільна праця і підтримка один одного завжди є в пріоритеті.«Почесне звання «Мати-героїня» – це, насамперед, державне визнання Вашої материнської наполегливої праці, яку Ви вкладаєте у виховання своїх дітей. Переконаний, що вони будуть гідними громадянами своєї держави, надійною Вашою підтримкою і опорою. Тож бажаю усім міцного здоров’я і наснаги, сміху і радості у родині, любові та добробуту», – зичив голова райдержадміністрації Віктор Козак, вручаючи Ірині Вікторівні державну нагороду. До вітань приєдналась і місцевий сільський головата висловила Ірині Вікторівні найщиріші слова вдячності.Загалом жінкам, удостоєним звання "Мати-героїня" виплачується одноразова грошова допомога у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму.Довідково: за оперативними даними управління соціального захисту населення райдержадміністрації відповідно до указів Президента України звання України «Мати-героїня» присвоєно 613 жінкам – матерям Ковельщини, - повідомляють в РДА.

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