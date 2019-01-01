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На Волині через палїв сухої трави горів фруктовий сад. ВІДЕО

На Волині через палїв сухої трави горів фруктовий сад. ВІДЕО
У селі Смідин Старовижівського району загорівся фруктовий сад.

Про це йдеться на сторінці Смідинської громади у facebook.

“Повертаючись додому натрапила на ось таку картину. Так горить сад біля Смідина. Які ще площі мають згоріти, щоб наші люди нарешті зрозуміли, що так робити не можна!”, – йдеться у дописі.


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Теги: Смідин, фруктовий сад, пожежа
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