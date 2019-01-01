На Волині через палїв сухої трави горів фруктовий сад. ВІДЕО
Сьогодні, 05:20
У селі Смідин Старовижівського району загорівся фруктовий сад.
Про це йдеться на сторінці Смідинської громади у facebook.
“Повертаючись додому натрапила на ось таку картину. Так горить сад біля Смідина. Які ще площі мають згоріти, щоб наші люди нарешті зрозуміли, що так робити не можна!”, – йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці Смідинської громади у facebook.
“Повертаючись додому натрапила на ось таку картину. Так горить сад біля Смідина. Які ще площі мають згоріти, щоб наші люди нарешті зрозуміли, що так робити не можна!”, – йдеться у дописі.
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