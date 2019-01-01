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Гаразджа-Луцьк: з маршруту зняли два тролейбуса. ВІДЕО

Гаразджа-Луцьк: з маршруту зняли два тролейбуса. ВІДЕО
З маршруту, що сполучає село Гаразджа із Луцьком зняли 2 тролейбуси. Про це журналістам Суспільного розповіла лучанка Ольга Онищенко.

На кінцевій зупинці у селі Гаразджа, що неподалік Луцька, люди чекають тролейбус № 3. Іван Драгомирецький показує кореспондентам розклад тролейбуса. Чоловік розповідає: з відсутністю тролейбусів 7 і 10 чимало труднощів.

Іван Редькович щодня добирається на роботу, каже працює неподалік і додає: незручностей побільшало.

Водій тролейбуса Андрій Капанін за день має 6 рейсів. Каже: пасажирів на цьому маршруті побільшало.

За словами керівника Управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимира Степанова, рішення зняти з маршруту два тролейбуси прийнято керівництвом підприємства електротранспорту. Телефоном він розповів наступне:

Володимир Степанов, керівник Управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради: «Зараз ми ведемо перемовини про те, щоб їх повернути 7 і 10 , і ми їх повернемо, хоча б маршрут №7».


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Теги: Гаразджа, тролейбус
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