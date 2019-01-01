Чи свідомо лучани підходять до вибору Президента України: опитування





Про це повідомляє видання "



У рамках цієї кампанії ми провели невелике опитування серед лучан (опитали 300 осіб), щоб з’ясувати їхні настрої та мотиви напередодні виборів Президента України. Опитування проводили волонтери Громадянського Руху «СВІДОМІ» в останній тиждень у різних частинах міста.







Також відповідну анкету можна було заповнити в онлайн режимі на Facebook-сторінці організації. Зокрема мешканцям міста пропонували дати відповідь на такі запитання:



Чи плануєте Ви голосувати на виборах Президента України 31 березня?

Чи Визначилися Ви з кандидатом, якого будете підтримувати?

З яких мотивів (чому) Ви підтримуєте кандидата, за якого плануєте голосувати?

Чи ознайомлені Ви з програмою кандидата, якого Ви підтримуєте?

Чи ознайомлені Ви з минулою діяльністю кандидата, якого Ви підтримуєте зараз?

Окрім того в опитуваних просили вказати вік та стать, а також за бажанням прізвище кандидата, якого вони підтримують.



За результатами опитування 87,4 % опитаних точно мають намір голосувати, 6,5% - швидше за все будуть голосувати, 2,2% не визначилися і 3,9% відповіли, що не підуть на вибори Президента України.







На питання «Чи Визначилися Ви з кандидатом, якого будете підтримувати?» майже 78% респондентів відповіли ствердно, а 22% сказали, що ще думають, кого вони будуть підтримувати на прийдешніх виборах. Така кількість осіб, що приймають рішення напередодні виборів, загалом є типовою для різних виборчих кампаній і ще раз підтверджує, що в нас є з кого вибирати, а результати спрогнозувати важко.



Позитивним варто вважати те, що серед лучан, які визначилися за кого віддадуть свій голос, 55,4% опитаних повністю ознайомлені із програмою свого кандидата, а ще 26,8% ознайомлені частково. Проте, 17,8% респондентів взагалі не знайомі з програмою свого кандидата та очевидно будуть робити вибір, керуючись іншими критеріями.







Якщо говорити про минулу діяльністю політика-кандидатів, то з нею повністю знайомі 58,9% опитаних виборців, ще 22,5% частково знайомі і 18,6 % взагалі не знайомі.



Також опитувані лучани могли зазначити декілька мотивів, якими вони керуються, віддаючи перевагу тому чи іншому політику. Загалом 29% респондентів відповіли, що підтримують його/її оскільки «у нього є політичний досвід та необхідні політичні навички», 22, 9% голосуватимуть за «свого» кандидата тому, що він «єдиний кому вони довіряють», ще 19,9% вважають «свого» кандидата «найменшим злом» серед інших, лише 17,3% віддадуть голос політику, «програма якого їм найбільше подобається», а 16% голосуватимуть за людину, «політичні погляди якої їм найбільше до вподоби». І лише для 11% опитаних виборців важливою рисою є належність кандидата у Президенти до «нових облич у політиці».







Отже, загалом в наведеній за результатами опитування інформації є як позитивні тенденції, так і не дуже. Тішить, що 87,4% опитаних планують піти на вибори. Радує те, що понад 80% зважають на програму кандидатів та повністю чи частково знайомі з нею. Проте, при виборі опираються на неї лише 17,3%. Це означає, що програми кандидатів відіграють все ще не основну роль для лучан. Тому, ми змушені констатувати, що рівень політичної культури в нашій громаді хоч і росте, проте перебуває ще на низькому рівні. Однак, практично для кожного третього респондента (29%) основним аргументом при виборі є політичний досвід та професійні навички кандидатів. Це означає, що для значної кількості лучан важливою є компетенція людини, яка може очолити країну. У підсумку кожен може самостійно зробити висновки на основі цих результатів опитування.



Для українців вибори Президента України у 2019-му є чи не найважливішими за час незалежності країни. Наша держава переживає складні часи. Ми фактично знаходимося у стані війни, частина нашої території окупована. Тому ми не маємо права голосувати необдумано. Кожен повинен на це зважати і поставити самому собі декілька простих запитань перед тим, як віддати свій голос за того чи іншого кандидата.



Громадянський РУХ «СВІДОМІ» вчергове просить усіх українських виборців напередодні дня голосування дати собі відповіді на 11 простих запитань:



Чи має кандидат політичний досвід та професійні навички для посади Президента України?

Чи продовжуватиме Україна рухатися у проєвропейському напрямку?

Чи має кандидат план із відновлення суверенітету України?

Чи визнає кандидат Росію країною-агресором?

Чи є кандидат незалежною політичною фігурою?

Чи є в кандидата команда професіоналів?

Чи нашкодила попередня діяльність кандидата репутації України?

Яка позиція кандидата щодо співпраці з міжнародними фінансовими організаціями?

Чи фігурував кандидат у корупційних схемах?

Чи завдавала попередня діяльність кандидата матеріальних збитків Україні?

Чи варто віддавати свій голос за кандидата, якщо ви про нього нічого знаєте?



Чому це важливо? Насамперед для того, щоб не стати жертвою політтехнологічних маніпуляцій і зробити справді відповідальний та свідомий вибір. Вибір, сформований не на основі солодких обіцянок чи красивій рекламі політиків, а на їхніх реальних діях, політичному минулому та виборчих програмах. Адже найкращий голос на виборах – це голос розуму. Голосуйте свідомо!



Підготувала громадська організація «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у рамках інформаційної кампанії «Голосуй свідомо».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На початку березня Громадянський Рух «СВІДОМІ» розпочав інформаційну кампанію «Голосуй свідомо!». Метою цієї кампаніє є інформування лучан щодо повноважень Президента України, щоб кожен, хто прийде на виборчу дільницю, зробив свій вибір максимально виважено та обдумано. Щоб досягнути цього, ми закликаємо виборців враховувати політичне минуле, теперішню діяльність та програми кандидатів в Президенти України.Про це повідомляє видання " Конкурент ".У рамках цієї кампанії ми провели невелике опитування серед лучан (опитали 300 осіб), щоб з’ясувати їхні настрої та мотиви напередодні виборів Президента України. Опитування проводили волонтери Громадянського Руху «СВІДОМІ» в останній тиждень у різних частинах міста.Також відповідну анкету можна було заповнити в онлайн режимі на Facebook-сторінці організації. Зокрема мешканцям міста пропонували дати відповідь на такі запитання:Чи плануєте Ви голосувати на виборах Президента України 31 березня?Чи Визначилися Ви з кандидатом, якого будете підтримувати?З яких мотивів (чому) Ви підтримуєте кандидата, за якого плануєте голосувати?Чи ознайомлені Ви з програмою кандидата, якого Ви підтримуєте?Чи ознайомлені Ви з минулою діяльністю кандидата, якого Ви підтримуєте зараз?Окрім того в опитуваних просили вказати вік та стать, а також за бажанням прізвище кандидата, якого вони підтримують.За результатами опитування 87,4 % опитаних точно мають намір голосувати, 6,5% - швидше за все будуть голосувати, 2,2% не визначилися і 3,9% відповіли, що не підуть на вибори Президента України.На питання «Чи Визначилися Ви з кандидатом, якого будете підтримувати?» майже 78% респондентів відповіли ствердно, а 22% сказали, що ще думають, кого вони будуть підтримувати на прийдешніх виборах. Така кількість осіб, що приймають рішення напередодні виборів, загалом є типовою для різних виборчих кампаній і ще раз підтверджує, що в нас є з кого вибирати, а результати спрогнозувати важко.Позитивним варто вважати те, що серед лучан, які визначилися за кого віддадуть свій голос, 55,4% опитаних повністю ознайомлені із програмою свого кандидата, а ще 26,8% ознайомлені частково. Проте, 17,8% респондентів взагалі не знайомі з програмою свого кандидата та очевидно будуть робити вибір, керуючись іншими критеріями.Якщо говорити про минулу діяльністю політика-кандидатів, то з нею повністю знайомі 58,9% опитаних виборців, ще 22,5% частково знайомі і 18,6 % взагалі не знайомі.Також опитувані лучани могли зазначити декілька мотивів, якими вони керуються, віддаючи перевагу тому чи іншому політику. Загалом 29% респондентів відповіли, що підтримують його/її оскільки «у нього є політичний досвід та необхідні політичні навички», 22, 9% голосуватимуть за «свого» кандидата тому, що він «єдиний кому вони довіряють», ще 19,9% вважають «свого» кандидата «найменшим злом» серед інших, лише 17,3% віддадуть голос політику, «програма якого їм найбільше подобається», а 16% голосуватимуть за людину, «політичні погляди якої їм найбільше до вподоби». І лише для 11% опитаних виборців важливою рисою є належність кандидата у Президенти до «нових облич у політиці».Отже, загалом в наведеній за результатами опитування інформації є як позитивні тенденції, так і не дуже. Тішить, що 87,4% опитаних планують піти на вибори. Радує те, що понад 80% зважають на програму кандидатів та повністю чи частково знайомі з нею. Проте, при виборі опираються на неї лише 17,3%. Це означає, що програми кандидатів відіграють все ще не основну роль для лучан. Тому, ми змушені констатувати, що рівень політичної культури в нашій громаді хоч і росте, проте перебуває ще на низькому рівні. Однак, практично для кожного третього респондента (29%) основним аргументом при виборі є політичний досвід та професійні навички кандидатів. Це означає, що для значної кількості лучан важливою є компетенція людини, яка може очолити країну. У підсумку кожен може самостійно зробити висновки на основі цих результатів опитування.Для українців вибори Президента України у 2019-му є чи не найважливішими за час незалежності країни. Наша держава переживає складні часи. Ми фактично знаходимося у стані війни, частина нашої території окупована. Тому ми не маємо права голосувати необдумано. Кожен повинен на це зважати і поставити самому собі декілька простих запитань перед тим, як віддати свій голос за того чи іншого кандидата.Громадянський РУХ «СВІДОМІ» вчергове просить усіх українських виборців напередодні дня голосування дати собі відповіді на 11 простих запитань:Чи має кандидат політичний досвід та професійні навички для посади Президента України?Чи продовжуватиме Україна рухатися у проєвропейському напрямку?Чи має кандидат план із відновлення суверенітету України?Чи визнає кандидат Росію країною-агресором?Чи є кандидат незалежною політичною фігурою?Чи є в кандидата команда професіоналів?Чи нашкодила попередня діяльність кандидата репутації України?Яка позиція кандидата щодо співпраці з міжнародними фінансовими організаціями?Чи фігурував кандидат у корупційних схемах?Чи завдавала попередня діяльність кандидата матеріальних збитків Україні?Чи варто віддавати свій голос за кандидата, якщо ви про нього нічого знаєте?Чому це важливо? Насамперед для того, щоб не стати жертвою політтехнологічних маніпуляцій і зробити справді відповідальний та свідомий вибір. Вибір, сформований не на основі солодких обіцянок чи красивій рекламі політиків, а на їхніх реальних діях, політичному минулому та виборчих програмах. Адже найкращий голос на виборах – це голос розуму. Голосуйте свідомо!

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