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Курс валют у Луцьку на 29 березня

Курс валют у Луцьку на 29 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.031, а продаж - 27.392.

Євро при купівлі становить - 30.248, при продажу - 30.857.

Курс російського рубля: купівля - 0.364, продаж - 0.428.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.758, продаж - 7.213.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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