На Волині контрабандисти спалили 12 ящиків сигарет, які не змогли перевезти в Польщу
Сьогодні, 09:23
Луцькі прикордонники з військовослужбовцями прикордонного підрозділу «Римачі» завадили переміщенню в Польщі партії сигарет.
При цьому порушники розуміючи, що їм не вдасться доправити тютюнові вироби в сусідню державу, вирішили їх спалити, - пише Держприкордонслужба України.
Оборудку зірвали вчора під ранок. Неподалік українсько-польського кордону військовослужбовці поряд кордону затримали одного, а потім ще трьох громадян України. Під час затримання порушники навіть спробували втекти, однак у ході переслідування були затримані. Вони виявилися місцевими мешканцями.
Аби не допустити будь-яких порушень та викрити інших спільників порушників ділянку кордону посилили групою реагування. Вже згодом прикордонники неподалік виявили шість згаслих багать зі спаленими тютюновими виробами різних марок. Приблизна кількість знищеного курива становить близько 12 ящиків.
Правопорушники спалити їх, розуміючи, що наміри з контрабанди сигарет через державний кордон реалізувати не вдасться.
На затриманих осіб склали процесуальні документи за ст. 185-10 КУпАП за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Державної прикордонної служби України та ст. 202 КУпАП через порушення прикордонного режиму.
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При цьому порушники розуміючи, що їм не вдасться доправити тютюнові вироби в сусідню державу, вирішили їх спалити, - пише Держприкордонслужба України.
Оборудку зірвали вчора під ранок. Неподалік українсько-польського кордону військовослужбовці поряд кордону затримали одного, а потім ще трьох громадян України. Під час затримання порушники навіть спробували втекти, однак у ході переслідування були затримані. Вони виявилися місцевими мешканцями.
Аби не допустити будь-яких порушень та викрити інших спільників порушників ділянку кордону посилили групою реагування. Вже згодом прикордонники неподалік виявили шість згаслих багать зі спаленими тютюновими виробами різних марок. Приблизна кількість знищеного курива становить близько 12 ящиків.
Правопорушники спалити їх, розуміючи, що наміри з контрабанди сигарет через державний кордон реалізувати не вдасться.
На затриманих осіб склали процесуальні документи за ст. 185-10 КУпАП за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Державної прикордонної служби України та ст. 202 КУпАП через порушення прикордонного режиму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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