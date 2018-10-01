вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині контрабандисти спалили 12 ящиків сигарет, які не змогли перевезти в Польщу

На Волині контрабандисти спалили 12 ящиків сигарет, які не змогли перевезти в Польщу
Луцькі прикордонники з військовослужбовцями прикордонного підрозділу «Римачі» завадили переміщенню в Польщі партії сигарет.

При цьому порушники розуміючи, що їм не вдасться доправити тютюнові вироби в сусідню державу, вирішили їх спалити, - пише Держприкордонслужба України.

Оборудку зірвали вчора під ранок. Неподалік українсько-польського кордону військовослужбовці поряд кордону затримали одного, а потім ще трьох громадян України. Під час затримання порушники навіть спробували втекти, однак у ході переслідування були затримані. Вони виявилися місцевими мешканцями.

Аби не допустити будь-яких порушень та викрити інших спільників порушників ділянку кордону посилили групою реагування. Вже згодом прикордонники неподалік виявили шість згаслих багать зі спаленими тютюновими виробами різних марок. Приблизна кількість знищеного курива становить близько 12 ящиків.

Правопорушники спалити їх, розуміючи, що наміри з контрабанди сигарет через державний кордон реалізувати не вдасться.

На затриманих осіб склали процесуальні документи за ст. 185-10 КУпАП за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Державної прикордонної служби України та ст. 202 КУпАП через порушення прикордонного режиму.

На Волині контрабандисти спалили 12 ящиків сигарет, які не змогли перевезти в Польщу
На Волині контрабандисти спалили 12 ящиків сигарет, які не змогли перевезти в Польщу
На Волині контрабандисти спалили 12 ящиків сигарет, які не змогли перевезти в Польщу
На Волині контрабандисти спалили 12 ящиків сигарет, які не змогли перевезти в Польщу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сигарети, контрабанда
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Просять повернути тролейбус від залізничного вокзалу до Гаразджі
Сьогодні, 09:46
Ранкова аварія у Луцьку: на кільці стукнулися Volkswagen та Opel
Сьогодні, 09:40
На Волині контрабандисти спалили 12 ящиків сигарет, які не змогли перевезти в Польщу
Сьогодні, 09:23
Чому після заходу сонця не можна їсти хліб: прикмети та забобони 29 березня
Сьогодні, 09:09
Курс валют у Луцьку на 29 березня
Сьогодні, 09:08
Схожі новини
На Волині шукають контрабандистів, які кинули в лісі запакований сигаретами Jeep. ФОТО На Волині шукають контрабандистів, які кинули в лісі запакований сигаретами Jeep. ФОТО
28 березень, 13:26
Луцькі прикордонники знайшли у Renault контрабанду Луцькі прикордонники знайшли у Renault контрабанду
01 жовтень, 2018, 12:32
Луцькі прикордонники знайшли 12 ящиків контрабандних сигарет Луцькі прикордонники знайшли 12 ящиків контрабандних сигарет
21 вересень, 2018, 14:33
На Волині службовий собака допоміг виявити у вагоні потяга контрабанду На Волині службовий собака допоміг виявити у вагоні потяга контрабанду
09 серпень, 2018, 12:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині легковик протаранив вантажівку
Сьогодні, 10:04
 0
Скільки за рік заробила очільниця управління освіти Луцькради
Сьогодні, 10:02
 0
Не парк, а суцільний смітник: як лучани загидили територію на Потебні. ФОТО
Сьогодні, 09:50
 0
Просять повернути тролейбус від залізничного вокзалу до Гаразджі
Сьогодні, 09:46
 0
Ранкова аварія у Луцьку: на кільці стукнулися Volkswagen та Opel
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8