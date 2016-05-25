Не парк, а суцільний смітник: як лучани загидили територію на Потебні. ФОТО
Сьогодні, 09:50
У Луцьку загидили парк на вулиці Потебні, а також познущались над пам'ятною могилою "10 тисячам полонянок української, польської та білоруської національностей концтабору м. Шталюппен розстріляних у квітні 1945 року комуно-московськими катами".
Про це пише на своїй сторінці у facebook Максим Новицький.
"Сьогодні навідуючись на чергове тренування в спортзал на вулиці Потебні, попередньо вирішив звернути до парку чи то ботанічний сад, щоб оглянути його для майбутнього прибирання. І... Не було меж моїх емоцій. Я просто зайшов не в парк, а у суцільний смітник...
Тож резюмуючи свій допис, автор закликає небайдужих лучан прибрати парк.
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Про це пише на своїй сторінці у facebook Максим Новицький.
"Сьогодні навідуючись на чергове тренування в спортзал на вулиці Потебні, попередньо вирішив звернути до парку чи то ботанічний сад, щоб оглянути його для майбутнього прибирання. І... Не було меж моїх емоцій. Я просто зайшов не в парк, а у суцільний смітник...
Тож резюмуючи свій допис, автор закликає небайдужих лучан прибрати парк.
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Коментарі 1
Я ВИРІС В ЦЬОМУ РАЙОНІ. З ПАРКУ ЗРОБИЛИ ЖАХ. ЗНИЧИЛИ ДЕРЕВА (ОБЛІПІХА). ЗНИЧЕНІ РІДКІСНІ КУЩІ. МІСЦЕВІ ЗА ГОЛОВУ ХАПАЮТЬСЯ. Є РІЗНІ ВІДДИХНУТЬ І СМІТТЯ ПРИБЕРУТЬ. А Є ТАКІ ЩО БУТИЛКИ ПОРОЗБИВАЮТЬ НА АВТОМОБІЛЯХ ПРИЇЗДЖАЮТЬ БАГАТЯ РОЗПАЛЮЮТЬ. ЦАРІ ПРИРОДИ.
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