Не парк, а суцільний смітник: як лучани загидили територію на Потебні. ФОТО





Про це пише на своїй сторінці у Максим Новицький.



"Сьогодні навідуючись на чергове тренування в спортзал на вулиці Потебні, попередньо вирішив звернути до парку чи то ботанічний сад, щоб оглянути його для майбутнього прибирання. І... Не було меж моїх емоцій. Я просто зайшов не в парк, а у суцільний смітник...





Тож резюмуючи свій допис, автор закликає небайдужих лучан прибрати парк.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку загидили парк на вулиці Потебні, а також познущались над пам'ятною могилою "10 тисячам полонянок української, польської та білоруської національностей концтабору м. Шталюппен розстріляних у квітні 1945 року комуно-московськими катами".Про це пише на своїй сторінці у facebook "Сьогодні навідуючись на чергове тренування в спортзал на вулиці Потебні, попередньо вирішив звернути до парку чи то ботанічний сад, щоб оглянути його для майбутнього прибирання. І... Не було меж моїх емоцій. Я просто зайшов не в парк, а у суцільний смітник...Тож резюмуючи свій допис, автор закликає небайдужих лучан прибрати парк.

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