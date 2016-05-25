вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Не парк, а суцільний смітник: як лучани загидили територію на Потебні. ФОТО

Не парк, а суцільний смітник: як лучани загидили територію на Потебні. ФОТО
У Луцьку загидили парк на вулиці Потебні, а також познущались над пам'ятною могилою "10 тисячам полонянок української, польської та білоруської національностей концтабору м. Шталюппен розстріляних у квітні 1945 року комуно-московськими катами".

Про це пише на своїй сторінці у facebook Максим Новицький.

"Сьогодні навідуючись на чергове тренування в спортзал на вулиці Потебні, попередньо вирішив звернути до парку чи то ботанічний сад, щоб оглянути його для майбутнього прибирання. І... Не було меж моїх емоцій. Я просто зайшов не в парк, а у суцільний смітник...


Тож резюмуючи свій допис, автор закликає небайдужих лучан прибрати парк.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: парк, Потебні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Я ВИРІС В ЦЬОМУ РАЙОНІ. З ПАРКУ ЗРОБИЛИ ЖАХ. ЗНИЧИЛИ ДЕРЕВА (ОБЛІПІХА). ЗНИЧЕНІ РІДКІСНІ КУЩІ. МІСЦЕВІ ЗА ГОЛОВУ ХАПАЮТЬСЯ. Є РІЗНІ ВІДДИХНУТЬ І СМІТТЯ ПРИБЕРУТЬ. А Є ТАКІ ЩО БУТИЛКИ ПОРОЗБИВАЮТЬ НА АВТОМОБІЛЯХ ПРИЇЗДЖАЮТЬ БАГАТЯ РОЗПАЛЮЮТЬ. ЦАРІ ПРИРОДИ.
Відповісти
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині легковик протаранив вантажівку
Сьогодні, 10:04
Скільки за рік заробила очільниця управління освіти Луцькради
Сьогодні, 10:02
Не парк, а суцільний смітник: як лучани загидили територію на Потебні. ФОТО
Сьогодні, 09:50
Просять повернути тролейбус від залізничного вокзалу до Гаразджі
Сьогодні, 09:46
Ранкова аварія у Луцьку: на кільці стукнулися Volkswagen та Opel
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
Чи справді дерева на Потебні зрубали через аварійність? Чи справді дерева на Потебні зрубали через аварійність?
25 травень, 2016, 20:17
У Ковелі вандали розтрощили лавку в парку У Ковелі вандали розтрощили лавку в парку
28 березень, 11:51
З центрального парку Луцька вигребли 30 мішків сміття. ВІДЕО З центрального парку Луцька вигребли 30 мішків сміття. ВІДЕО
28 березень, 01:41
У луцькому парку повністю змінять центральну алею У луцькому парку повністю змінять центральну алею
27 березень, 12:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині легковик протаранив вантажівку
Сьогодні, 10:04
 0
Скільки за рік заробила очільниця управління освіти Луцькради
Сьогодні, 10:02
 0
Не парк, а суцільний смітник: як лучани загидили територію на Потебні. ФОТО
Сьогодні, 09:50
 0
Просять повернути тролейбус від залізничного вокзалу до Гаразджі
Сьогодні, 09:46
 0
Ранкова аварія у Луцьку: на кільці стукнулися Volkswagen та Opel
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8