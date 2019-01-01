На Волині легковик протаранив вантажівку
Сьогодні, 10:04
У Ківерцівському районі легковик врізався у вантажівку.
28 березня у селищі Цумань Ківерцівського району автомобіль «ВАЗ 2111» зіткнувся із вантажівкою «ГАЗ 5301», - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Внаслідок автопригоди водій легковика отримав тілесні ушкодження.
За кермом «ВАЗу» перебував 48-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням та зіткнувся із вантажівкою «ГАЗ 5301», за кермом якого перебував 51-річний житель селища.
Внаслідок автопригоди водій легковика отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.
За фактом ДТП триває перевірка.
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28 березня у селищі Цумань Ківерцівського району автомобіль «ВАЗ 2111» зіткнувся із вантажівкою «ГАЗ 5301», - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Внаслідок автопригоди водій легковика отримав тілесні ушкодження.
За кермом «ВАЗу» перебував 48-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням та зіткнувся із вантажівкою «ГАЗ 5301», за кермом якого перебував 51-річний житель селища.
Внаслідок автопригоди водій легковика отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.
За фактом ДТП триває перевірка.
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