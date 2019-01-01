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На Волині легковик протаранив вантажівку

На Волині легковик протаранив вантажівку
У Ківерцівському районі легковик врізався у вантажівку.

28 березня у селищі Цумань Ківерцівського району автомобіль «ВАЗ 2111» зіткнувся із вантажівкою «ГАЗ 5301», - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Внаслідок автопригоди водій легковика отримав тілесні ушкодження.

За кермом «ВАЗу» перебував 48-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням та зіткнувся із вантажівкою «ГАЗ 5301», за кермом якого перебував 51-річний житель селища.

Внаслідок автопригоди водій легковика отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.

За фактом ДТП триває перевірка.

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Теги: ДТП, аварія
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