У місті на Волині припинять годувати гарячими обідами нужденних

У Володимирі-Волинському небайдужі приносять різноманітні смаколики, аби нагодувати тих, хто цього потребує. Та через завершення зимового сезону видачу гарячих обідів припинять.Про це йдеться на сторінці Територіального центру Володимира-Волинського."Черговий тиждень харчування для малозабезпечених мешканців міста закінчується. Той раз щедрі гарячі обіди готувалися у кафе Імпреза, підприємиці Кабанової Лариси Петрівна. Всі її гарячі обіди були з мясом і такі смачні пахощі розлітались по всьому приміщенні, щойно відкривали кришку термоса. Дякуємо, Ларисо Петрівно Вам і всьому колективу! Нехай ваша доброчинність повертається до вас сторицею.А ще мешканці міста відгукнулися на пропозицію поділитися їжею із тими, хто цього потребує. Ми отримали яблука, печиво, булочки, пиріжки з капустою, цукор, консервацію від небайдужих людей. Все це тут же роздавалось всім, хто приходив за обідами.Також висловлюємо вдячність підприємиці Веремчук Оксані Петрівні за люб'язно надане приміщення для видачі гарячих обідів за адресою вул.Шевченка, 8. Там було затишно, тепло і зручно.У зв'язку із закінченням зимового періоду видача гарячих обідів припиняється. За кошти міського бюджету розпочинаються роботи по облаштуванню власного приміщення для організації гарячого харчування за адресою вул. Привокзальна, 20", - йдеться у повідомленні.