На Полтавщині жінка вбила дочку з інвалідністю та покінчила з життям після зйомок телешоу





Як стало відомо, вона залишила передсмертну записку, в якій пояснила, що доньку забирає із собою аби та не була ні для кого тягарем, - пише видання



"Тіла померлих знайшла рідна сестра Ольги, яка теж живе у Сасинівці. Увечері в п’ятницю, було велике релігійне свято – День Сорока святих, вона прийшла до неї в гості й побачила сестру та племінницю повішеними. Жінка знайшла і передсмертну записку на чотири аркуші. Це ж до якого відчаю була доведена матір, яка повісила рідну дитину і потім сама наклала на себе руки", – каже Віктор Скорик, сасинівський сільський голова.



Посадовець додав, сам записку не читав, де саме знайшли самогубцю з дочкою, в домі чи на подвір’ї, не знає, з етичних міркувань вирішив не запитувати в її сестри, хоча та й працює в сільській раді касиром.



Сімейна історія покійної Ольги стала відомою на всю країну після того, як півтора місяці тому на телеканалі «Україна» вийшла передача «Говорить Україна». До журналістів звернулася її свекруха Ольга Галкіна з Лохвиці, яка звинуватила невістку та її брата Анатолія у вбивстві сина Миколи.



"Микола помер ще минулого літа, передачу знімали в жовтні 2018 року, а на екрани вона вийшла лише на початку лютого цього року", – зазначив Віктор Іванович.



Ольга з Миколою були одружені більше 30 років, виховували доньку Юлію, яка була інвалідом з народження. У селі розповідають, що сім’я була досить заможною, тримали велике господарство, біля якого поралася дружина, яка ніде не працювала, бо доглядала дочку.



Про покійну односельці позитивно відгукуються, кажуть, що вона була доброю господинею та матір’ю, а ще щиро їй співчували, бо чоловік, у смерті якого її звинуватила свекруха, та її другий син, був справжнім тираном, бив дружину та зловживав алкоголем.



Зі слів же Ольги Галкіної її син був ледь не янголом: роботящим, охайним, добре заробляв, а ще кохав дружину. Матір покійного Миколи Галкіна вважала, що невістка зі своїм братом Анатолієм вбили її сина заради майна – будинку, автомобіля, паю та вкладу у банківській установі. Саме це майно вона й намагалася відібрати в невістки та хворої онучки. Хоча розтин тіла показав, що Микола помер від хвороби серця.





Покійна Ольга Галкіна та її брат Анатолій пройшли експертизу на поліграфі, який показав, що вони не причетні до смерті Миколи Галкіна. Спеціаліст, який проводив тест на поліграфі зазначив, що він йому дався надто важко, оскільки він ще не бачив «наскільки забитої та загнаної людини ні з чого» і додав:



"Зараз спостерігається набагато більша трагедія, коли жива людина, яка доглядає за інвалідом, не може нормально жити, думати й існувати на цьому світі, тому що є деякі люди, які постійно її гноблять через машину, через квартиру, через будь-що інше, що в неї є. Мені дуже шкода цієї жінки, на яку зараз чинять шалений тиск, хто за це буде відповідати?



На жаль, історія не закінчилася після випуску телешоу, сімейні чвари продовжувалися. Зрештою Ольга Галкіна не витерпіла, убила хвору дочку та наклала на себе руки.



"Це страшна трагедія для всього села, й досі зроблене Ольгою не вкладається в голові. Просили її не брати так близько до серця конфлікт зі свекрухою, менше звертати на неї увагу, але ж, бачте, як сталося, на жаль, – каже Віктор Скорик.



Поховали матір з дочкою в неділю, 24 березня. На похорон приїхали і свекри покійної, проте односельці, які були на похоронах, не пустили тих навіть на кладовище, погрожуючи вкинути їх самих до ями.

Нині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті.



"Кримінальне провадження відкрите за фактом смерті двох людей, для того, щоб провести ретельне дослідження обставин самої події. Попередня причина смерті – суїцид, деталі встановлюємо", – сказав Юрій Сулаєв, речник Полтавської обласної поліції.



Через півгодини після публікації статті відео передачі зникло з офіційного сайту «Говорить Україна» та youtube каналу.



Увечері, 27 березня, відео знову з’явилося на youtube каналі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Страшний випадок стався в селі Сасинівка Пирятинського району. Місцева жителька Ольга Галкіна, 1965 року народження, вкоротила собі віку, повісивши на шию зашморг, перед цим – повісила свою дорослу 33-річну дочку, яка була інвалідом з народження.Як стало відомо, вона залишила передсмертну записку, в якій пояснила, що доньку забирає із собою аби та не була ні для кого тягарем, - пише видання Коло.Новини Полтави "Тіла померлих знайшла рідна сестра Ольги, яка теж живе у Сасинівці. Увечері в п’ятницю, було велике релігійне свято – День Сорока святих, вона прийшла до неї в гості й побачила сестру та племінницю повішеними. Жінка знайшла і передсмертну записку на чотири аркуші. Це ж до якого відчаю була доведена матір, яка повісила рідну дитину і потім сама наклала на себе руки", – каже Віктор Скорик, сасинівський сільський голова.Посадовець додав, сам записку не читав, де саме знайшли самогубцю з дочкою, в домі чи на подвір’ї, не знає, з етичних міркувань вирішив не запитувати в її сестри, хоча та й працює в сільській раді касиром.Сімейна історія покійної Ольги стала відомою на всю країну після того, як півтора місяці тому на телеканалі «Україна» вийшла передача «Говорить Україна». До журналістів звернулася її свекрухаз Лохвиці, яка звинуватила невістку та її братау вбивстві сина"Микола помер ще минулого літа, передачу знімали в жовтні 2018 року, а на екрани вона вийшла лише на початку лютого цього року", – зазначив Віктор Іванович.Ольга з Миколою були одружені більше 30 років, виховували доньку Юлію, яка була інвалідом з народження. У селі розповідають, що сім’я була досить заможною, тримали велике господарство, біля якого поралася дружина, яка ніде не працювала, бо доглядала дочку.Про покійну односельці позитивно відгукуються, кажуть, що вона була доброю господинею та матір’ю, а ще щиро їй співчували, бо чоловік, у смерті якого її звинуватила свекруха, та її другий син, був справжнім тираном, бив дружину та зловживав алкоголем.Зі слів же Ольги Галкіної її син був ледь не янголом: роботящим, охайним, добре заробляв, а ще кохав дружину. Матір покійного Миколи Галкіна вважала, що невістка зі своїм братом Анатолієм вбили її сина заради майна – будинку, автомобіля, паю та вкладу у банківській установі. Саме це майно вона й намагалася відібрати в невістки та хворої онучки. Хоча розтин тіла показав, що Микола помер від хвороби серця.Покійна Ольга Галкіна та її брат Анатолій пройшли експертизу на поліграфі, який показав, що вони не причетні до смерті Миколи Галкіна. Спеціаліст, який проводив тест на поліграфі зазначив, що він йому дався надто важко, оскільки він ще не бачив «наскільки забитої та загнаної людини ні з чого» і додав:"Зараз спостерігається набагато більша трагедія, коли жива людина, яка доглядає за інвалідом, не може нормально жити, думати й існувати на цьому світі, тому що є деякі люди, які постійно її гноблять через машину, через квартиру, через будь-що інше, що в неї є. Мені дуже шкода цієї жінки, на яку зараз чинять шалений тиск, хто за це буде відповідати?На жаль, історія не закінчилася після випуску телешоу, сімейні чвари продовжувалися. Зрештою Ольга Галкіна не витерпіла, убила хвору дочку та наклала на себе руки."Це страшна трагедія для всього села, й досі зроблене Ольгою не вкладається в голові. Просили її не брати так близько до серця конфлікт зі свекрухою, менше звертати на неї увагу, але ж, бачте, як сталося, на жаль, – каже Віктор Скорик.Поховали матір з дочкою в неділю, 24 березня. На похорон приїхали і свекри покійної, проте односельці, які були на похоронах, не пустили тих навіть на кладовище, погрожуючи вкинути їх самих до ями.Нині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті."Кримінальне провадження відкрите за фактом смерті двох людей, для того, щоб провести ретельне дослідження обставин самої події. Попередня причина смерті – суїцид, деталі встановлюємо", – сказав Юрій Сулаєв, речник Полтавської обласної поліції.Через півгодини після публікації статті відео передачі зникло з офіційного сайту «Говорить Україна» та youtube каналу.Увечері, 27 березня, відео знову з’явилося на youtube каналі.

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