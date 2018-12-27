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Історичний рекорд: «Волинь» розгромила сумчан з рахунком 7:0

Історичний рекорд: «Волинь» розгромила сумчан з рахунком 7:0
Матч 20-го туру, у якому "Волинь" перемогла ПФК "Суми" з рахунком 7:0, хоча й відбувався в Луцьку, проте де-юре це був для лучан гостьовий поєдинок.

Відтак і розгромна перемога, здобута у цьому матчі, стала для "Волині" рекордною у виїзних матчах, - йдеться на офіційному сайті футбольного клубу.

Попередній рекорд протримався 31 з половиною рік. Нагадаємо, що до вчорашнього дня найбільшим виїзним успіхом для луцької команди була перемога, здобута 30 вересня 1987 року у Маріуполі над тоді ще "Новатором" з рахунком 6:1. 28 березня 2019 підопічні Андрія Тлумака перевершили цей рекорд!

Також пропонуємо до уваги уболівальників оновлений перелік найбільших перемог «Волині» в її історії (різниця в 5 і більше м'ячів):

21.05.1970 «Торпедо» Луцьк – «Авангард» Краматорськ 5:0

29.06.1975 СК Луцьк – «Хвиля» Севастополь 5:0

30.07.1975 СК Луцьк – «Локомотив» Херсон 6:0

28.06.1981 «Колос» Полтава – «Торпедо» Луцьк 0:5

12.10.1981 «Торпедо» Луцьк – «Колос» Полтава 5:0

31.07.1983 «Торпедо» Луцьк – «Фрунзенець» Суми 6:0

30.09.1987 «Новатор» Жданов – «Торпедо» Луцьк 1:6

29.11.1992 «Волинь» - «Зоря-МАЛС» Луганськ 5:0 (Кубок)

28.06.2001 «Волинь» - ЦСКА-2 (Київ) 7:0

21.09.2011 «Волинь» - «Іллічівець» Маріуполь 7:1 (Кубок)

28.10.2015 «Волинь» - МФК «Миколаїв» 5:0 (Кубок)

29.11.2015 «Волинь» - «Металург» Запоріжжя 9:1

28.03.2019 ПФК «Суми» Суми - «Волинь» 0:7

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Теги: спорт, ФК Волинь, футбол
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