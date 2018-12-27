Історичний рекорд: «Волинь» розгромила сумчан з рахунком 7:0

Матч 20-го туру, у якому "Волинь" перемогла ПФК "Суми" з рахунком 7:0, хоча й відбувався в Луцьку, проте де-юре це був для лучан гостьовий поєдинок.Відтак і розгромна перемога, здобута у цьому матчі, стала для "Волині" рекордною у виїзних матчах, - йдеться на офіційному сайті футбольного клубу.Попередній рекорд протримався 31 з половиною рік. Нагадаємо, що до вчорашнього дня найбільшим виїзним успіхом для луцької команди була перемога, здобута 30 вересня 1987 року у Маріуполі над тоді ще "Новатором" з рахунком 6:1. 28 березня 2019 підопічні Андрія Тлумака перевершили цей рекорд!Також пропонуємо до уваги уболівальників оновлений перелік найбільших перемог «Волині» в її історії (різниця в 5 і більше м'ячів):21.05.1970 «Торпедо» Луцьк – «Авангард» Краматорськ 5:029.06.1975 СК Луцьк – «Хвиля» Севастополь 5:030.07.1975 СК Луцьк – «Локомотив» Херсон 6:028.06.1981 «Колос» Полтава – «Торпедо» Луцьк 0:512.10.1981 «Торпедо» Луцьк – «Колос» Полтава 5:031.07.1983 «Торпедо» Луцьк – «Фрунзенець» Суми 6:030.09.1987 «Новатор» Жданов – «Торпедо» Луцьк 1:629.11.1992 «Волинь» - «Зоря-МАЛС» Луганськ 5:0 (Кубок)28.06.2001 «Волинь» - ЦСКА-2 (Київ) 7:021.09.2011 «Волинь» - «Іллічівець» Маріуполь 7:1 (Кубок)28.10.2015 «Волинь» - МФК «Миколаїв» 5:0 (Кубок)29.11.2015 «Волинь» - «Металург» Запоріжжя 9:128.03.2019 ПФК «Суми» Суми - «Волинь» 0:7