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Більше 700 000 волинян вже підписали декларацію з сімейним лікарем

Більше 700 000 волинян вже підписали декларацію з сімейним лікарем
Понад 770 тис. волинян підписали декларацію з сімейним лікарем.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.

Майже рік тому в Україні стартувала національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї». За цей час більше 26 млн українців обрали собі сімейного лікаря та підписали з ним декларацію. З них понад 770 тисяч – волинян.

Зокрема, станом на 29 березня 2019 року 770 тис. 157 волинян обрали свого сімейного лікаря. Серед них: 565 тис. 835 (71,1 %) дорослих та 204 тис. 377 (85,4 %) дітей. Загальний відсоток підписаних декларацій в області становить 74,4 %.

Найвищі показники спостерігаємо у Любешівському (89,1%), Любомльському (79,2 %), Шацькому (76,7 %), Старовижівському (76 %), Ківерцівському (74,9 %), Камінь-Каширському (74,4 %), Горохівському (74,1 %), Володимир-Волинському (73,2 %), Ковельському (72,8 %), Луцькому (72,3 %), Маневицькому (72,2 %)районах.

Дещо нижчі показники у Рожищенському (67,1 %), Турійському (67 %), Іваничівському (64,6 %), Локачинському (62 %), Ратнівському (60,2 %) районах.

Разом із тим, в містах Нововолинськ та Луцьк відсоток підписаних декларацій становить 74,9 % та 78,6 % відповідно.

Варто наголосити, що загальноукраїнська кампанія з вибору сімейного лікаря триває. Однак, із 1 квітня 2019 року Міністерство охорони здоров’я припиняє фінансування лікування пацієнтів, які ще не уклали договір із сімейними лікарями. Проте це не означає, що можливості підписати декларацію більше не буде. Громадяни, які не встигли раніше укласти договір, можуть без проблем зробити це пізніше.

Окрім того, з липня 2019 року стартує програма «Безкоштовна діагностика», на яку заплановано 2 млрд грн. Передбачається, що Національна служба здоров’я оплатить 54 діагностичні та лікувальні послуги за направленням вашого сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Можна буде безоплатно пройти обстеження на поширені хвороби внутрішніх органів, серця, легенів та найбільш розповсюджених видів онкології у чоловіків і жінок.

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Теги: медицина, реформа, декларації
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