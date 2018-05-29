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Волинянку «кинули» на гроші під час обміну валюти

Волинянку «кинули» на гроші під час обміну валюти
За добу поліція Волині зареєструвала дев’ять випадків шахрайств.

Найчастіше люди потерпають під час купівлі товарів за оголошеннями через інтернет, - інформує ГУНП у Волинській області.

Зокрема, в Луцьку зловмисники під приводом влаштування на роботу за кордоном видурили у 43-річної жительки міста понад 6 тис. грн.

У райцентрі Ратне під приводом продажу товарів через інтернет шахраї заволоділи грошима 24-річна місцевої жительки. Потерпіла перерахувала 1 тис. 600 грн., за товар, який не отримала, а 22-річну жительку цього ж району ошукали на 7 тис. 500 грн., під час обміну валюти.

Співробітники поліції проводять заходи спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цих злочинів.

Правоохоронці вкотре застерігають громадян бути уважними. Якщо ж ви потерпіли від рук шахраїв, одразу повідомляйте поліцію за номером телефону «102».




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Теги: гроші, обмін, валюта
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