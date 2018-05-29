Волинянку «кинули» на гроші під час обміну валюти

За добу поліція Волині зареєструвала дев’ять випадків шахрайств.Найчастіше люди потерпають під час купівлі товарів за оголошеннями через інтернет, - інформує ГУНП у Волинській області.Зокрема, в Луцьку зловмисники під приводом влаштування на роботу за кордоном видурили у 43-річної жительки міста понад 6 тис. грн.У райцентрі Ратне під приводом продажу товарів через інтернет шахраї заволоділи грошима 24-річна місцевої жительки. Потерпіла перерахувала 1 тис. 600 грн., за товар, який не отримала, а 22-річну жительку цього ж району ошукали на 7 тис. 500 грн., під час обміну валюти.Співробітники поліції проводять заходи спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цих злочинів.Правоохоронці вкотре застерігають громадян бути уважними. Якщо ж ви потерпіли від рук шахраїв, одразу повідомляйте поліцію за номером телефону «102».