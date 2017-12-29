Будинок в оренді і гроші у банках: статки керівника СБУ на Волині

Юрія Фелонюка володіє квартирою у Києві, має землю на Хмельниччині, орендує будинок у Липинах, користується позиченим авто та має декілька тисяч доларів, а також головний СБУшник на Волині отримував соцдопомогу.



Про це стало відомо із декларації дружини очільника СБУ на Волині Діани Фелонюк, яка працює суддею у Хмельницькому окружному адміністративному суді, - пише



Із 1997 року Юрій Фелонюк має квартиру площею 70,4 м. кв. у спільній власності із рідними у Старокостянтинові Хмельницької області. Із 2014 року Юрій Фелонюк має у спільній власності із дружиною Діаною Фелонюк та дочкою Анною квартиру площею 93,6 м. кв. у Києві. Із 2017 року очільник СБУ на Волині орендує разом зі сім’єю житловий будинок площею 202,8 м. кв. у селі Липини Луцького району, що належить Віктору Чорнусі.



Дружина із 2000 року разом із Марією Грицай володіє житловим будинком площею 123,4 м. кв. у Старокостянтинові Хмельницької області. Із 2005 року вона має 2,189 га землі у селі Сахнівці Старокостянтинівського району Хмельницької області, а із 2010 року володіє 15 сотками землі у селі Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області.



Дочка Анна Фелонюк у 2016 році отримала 10 соток землі у селі Лісові Гринівці Хмельницького району Хмельницької області вартістю 2,81 тисячі гривень.



Із 2018 року Діана Фелонюк користується автівкою «BMW X5» 2016 року випуску, яке належить її батьку Леоніду Грицаю.



У 2018 році керівник СБУ на Волині отримав 445,351 тисячі гривень зарплати, 5,434 тисячі гривень процентів від «Ощадбанку» та 1,764 тисячі гривень разової грошової допомоги від департаменту соцполітики Луцькради.



У 2018 році Діана Фелонюк отримала 34,065 тисячі гривень зарплати на посаді судді у Хмельницькому окружному адміністративному суді, 8,06 тисячі гривень доходу від здачі в оренду майнового паю для сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Заслуч», 95 гривень процентів від «Приватбанку», 1,89 тисячі гривень з кредитної лінії до зарплатної банківської карти, 10,32 тисячі гривень допомоги при народженні дитини від управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, 1,106 тисячі гривень акції «Бонус-плюс» від «Приватбанку», 189 тисяч гривень доходу від надання майна в оренду від Олега Онопрієнка та 187,549 тисячі гривень соціальних виплат (допомога при вагітності та пологах).



Готівкою подружжя має 54 тисячі доларів. 56,135 тисячі гривень та 14 доларів Діана Фелонюк зберігає на рахунках у «Приватбанку».

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