Суїциди, автотрощі і пожежі: «гарячий» день волинських медиків «швидкої»

28 березня в Центральній оперативній диспетчерській Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зареєстрували 428 звернень.Як повідомили на сторінці медзакладу, з них здійснили 356 виїздів бригад екстреної медичної допомоги (12 виїздів були безрезультатними)."Лікарем консультантом консультативно-телеметричного посту Центральної оперативної диспетчерської було прийнято та проаналізовано 102 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.Диспетчерами та лікарем-консультантом надано 35 порад. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 136 осіб", - йдеться у повідомленні.У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 4 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:- Горохівському р-ні до села Красів;- Ковельському р-ні до села Черемошне;- Любомльському р-ні до села Столинські Смоляри;- Маневицькому р-ні до села Велика Осниця."Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 3 випадки гострих коронарних синдромів, здійснено 3 виїзди з приводу ДТП", 0 зазначили медики.У двох випадках бригади надавали екстрену медичну допомогу при суїцидальних спробах.У Любешівському районі надавалась медична допомога потерпілим під час пожежі.