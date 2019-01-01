Суїциди, автотрощі і пожежі: «гарячий» день волинських медиків «швидкої»

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28 березня в Центральній оперативній диспетчерській Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зареєстрували 428 звернень.
Як повідомили на сторінці медзакладу, з них здійснили 356 виїздів бригад екстреної медичної допомоги (12 виїздів були безрезультатними).
"Лікарем консультантом консультативно-телеметричного посту Центральної оперативної диспетчерської було прийнято та проаналізовано 102 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
Диспетчерами та лікарем-консультантом надано 35 порад. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 136 осіб", - йдеться у повідомленні.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 4 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Горохівському р-ні до села Красів;
- Ковельському р-ні до села Черемошне;
- Любомльському р-ні до села Столинські Смоляри;
- Маневицькому р-ні до села Велика Осниця.
"Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 3 випадки гострих коронарних синдромів, здійснено 3 виїзди з приводу ДТП", 0 зазначили медики.
У двох випадках бригади надавали екстрену медичну допомогу при суїцидальних спробах.
У Любешівському районі надавалась медична допомога потерпілим під час пожежі.
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Як повідомили на сторінці медзакладу, з них здійснили 356 виїздів бригад екстреної медичної допомоги (12 виїздів були безрезультатними).
"Лікарем консультантом консультативно-телеметричного посту Центральної оперативної диспетчерської було прийнято та проаналізовано 102 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
Диспетчерами та лікарем-консультантом надано 35 порад. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 136 осіб", - йдеться у повідомленні.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 4 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Горохівському р-ні до села Красів;
- Ковельському р-ні до села Черемошне;
- Любомльському р-ні до села Столинські Смоляри;
- Маневицькому р-ні до села Велика Осниця.
"Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 3 випадки гострих коронарних синдромів, здійснено 3 виїзди з приводу ДТП", 0 зазначили медики.
У двох випадках бригади надавали екстрену медичну допомогу при суїцидальних спробах.
У Любешівському районі надавалась медична допомога потерпілим під час пожежі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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