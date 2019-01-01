«Карамельні» квартири у яскравих багатоповерхівках: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити житло мрії. ФОТО*





Ще влітку минулого року щасливі власники квартир у будинку першої черги, що на Конякіна, 3А,



У будинку комфорт-класу другої черги, що розташований за адресою Конякіна, 3Б, завершили електромонтажні та сантехнічні роботи і вже розпочали приводити до ладу оселі зсередини, зокрема, штукатурити стіни. Також у «карамельній» багатоповерхівці утеплюють під'їзди. Ці роботи планують завершити до Великодня. Далі ж будівельники приступлять до нанесення декоративної штукатурки та фарбування багатоповерхівки. Паралельно будинок готують до нанесення стяжки покрівлі.



Невпинно «росте» будинок третьої черги, що на Конякіна, 3В. На сьогодні будівельники завершили зведення другого поверху будинку. Ба більше - уже активно будуть третій поверх і не збавляють обертів.



Не зважаючи на весь об'єм робіт, будівельники працюють і над зведенням четвертої черги ЖК «Caramel Residence», що на Конякіна, 3Г. Наразі тут перекрили фундамент у готують під кладку першу секцію. Здачу об’єкта запланували на четвертий квартал 2021 року.



Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із приходом весни активізувалося будівництво сучасного та яскравого житлового комплексу «Caramel Residence» у Луцьку від надійної будівельної компанії «ЛДБК».Ще влітку минулого року щасливі власники квартир у будинку першої черги, що на Конякіна, 3А, почали облаштовувати свої помешкання , а зараз життя тут вирує наповну.У будинку комфорт-класу другої черги, що розташований за адресою Конякіна, 3Б, завершили електромонтажні та сантехнічні роботи і вже розпочали приводити до ладу оселі зсередини, зокрема, штукатурити стіни. Також у «карамельній» багатоповерхівці утеплюють під'їзди. Ці роботи планують завершити до Великодня. Далі ж будівельники приступлять до нанесення декоративної штукатурки та фарбування багатоповерхівки. Паралельно будинок готують до нанесення стяжки покрівлі.Невпинно «росте» будинок третьої черги, що на Конякіна, 3В. На сьогодні будівельники завершили зведення другого поверху будинку. Ба більше - уже активно будуть третій поверх і не збавляють обертів.Не зважаючи на весь об'єм робіт, будівельники працюють і над зведенням четвертої черги ЖК «Caramel Residence», що на Конякіна, 3Г. Наразі тут перекрили фундамент у готують під кладку першу секцію. Здачу об’єкта запланували на четвертий квартал 2021 року.

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