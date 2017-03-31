Весняна толока: працівники «ПортCitу» і «Там Таму» вийшли на суботник. ФОТО

Вже традиційно, третій рік поспіль, в останню п’ятницю березня працівники адміністрації ТРЦ "ПортCity" та гіпермаркету "Там Там" вийшли на суботник.Толока відбулася сьогодні, 29 березня.Із приходом весни, перед Великодніми святами, традиційно прибирають домівки та двори. Адміністрація "ПортCity" та "Там Там" вирішила впорядкувати територію навколо торгово-розважального центру, аби зробити Луцьк чистішим, а прогулянки ним – приємнішими.Таким чином, працівники приводили до порядку та наводили ідеальну чистоту на газонах біля центру та ділянках поблизу.Суботник – це не тільки добра справа на користь рідного міста, але й позитивний приклад для інших.