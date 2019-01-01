Хлопці не вриватимуться в кабінки і не перевертатимуть урни, – голова Нацкорпусу на Волині. ВІДЕО

На кожних виборах завжди можливі провокації.Про це 28 березня говорили в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд».Керівник Волинського осередку «Національного корпусу»наголосив на тому, що соціологи говорять, що розрив між кандидатами другого і третього місць йде буквально у межах одного відсотка.Тому це дуже хитка ситуація, коли долю виборів може вирішити дві-три тисячі голосів. Також він зазначив, що Нацкорпус буде робити все, аби під час виборів усе було спокійно.«Щодо дружин і взагалі нашого руху, то ми на цих виборах не є суб’єктом. Тобто ми свого кандидата не висуваємо в президенти. Головну свою ціль на цих виборах ми бачимо у тому, щоб збереглася українська державність. Якщо, наприклад, новий президент буде слабким, він ще в курс справ не ввійде, старий президент піде. Все суспільство боїться, щоб наш не дуже доброзичливий сусід не скористався цим моментом. Національні дружини мають статус громадського формування. Тобто громадське формування - це структура, яка має повноваження допомагати правоохоронним органам у виявленні правопорушень. Тобто хлопці не будуть вриватися в кабінки, перевертати урни і так далі. Ми будемо дивитися за тим, щоб такого як раз таки не було. І ми в жодному випадку не збираємося зривати вибори. Наша місія протилежна. Від себе ми зробимо все можливе, щоб ці вибори були максимально безпечними. Думаю, на Волині буде все спокійно", - наголосив Андрій Д’яченко.