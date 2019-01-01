«ПортCity» подарує 10 000 гривень за таланти*
Сьогодні, 18:16
Залишилось 2 дні до завершення реєстрації на конкурс «Таланти Порт City»!
Нагадуємо, що з 15 лютого до 31 березня ТРЦ «ПортCity» шукає дитячі таланти віком від 5 до 14 років у трьох творчих напрямках:
вокальний, танцювальний та театральний. Переможець кожного напрямку отримає 10 000 тисяч гривень!
Для участі потрібно заповнити гугл форму за посиланням: http://bit.ly/portcitytalents
5, 6 та 7 квітня відбудеться перший відбірковий тур серед зареєстрованих учасників. Професійне журі обере по 3 фіналісти з кожного напрямку серед яких, в подальшому, будуть обрані переможці.
Усі фіналісти конкурсу виступлять на великій професійній сцені з хедлайнерами на річниці ТРЦ ПортCity в червні. Тож чекаємо учасників та вболівальників 5-7 квітня в ТРЦ ПортCity на 1-му поверсі!
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Нагадуємо, що з 15 лютого до 31 березня ТРЦ «ПортCity» шукає дитячі таланти віком від 5 до 14 років у трьох творчих напрямках:
вокальний, танцювальний та театральний. Переможець кожного напрямку отримає 10 000 тисяч гривень!
Для участі потрібно заповнити гугл форму за посиланням: http://bit.ly/portcitytalents
5, 6 та 7 квітня відбудеться перший відбірковий тур серед зареєстрованих учасників. Професійне журі обере по 3 фіналісти з кожного напрямку серед яких, в подальшому, будуть обрані переможці.
Усі фіналісти конкурсу виступлять на великій професійній сцені з хедлайнерами на річниці ТРЦ ПортCity в червні. Тож чекаємо учасників та вболівальників 5-7 квітня в ТРЦ ПортCity на 1-му поверсі!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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