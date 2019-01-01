У районі на Волині – новий спалах кору





Про це розповіла заступник головного лікаря КНП «ЦПМСД Любешівської селищної ради» Світлана Трофимук, - пише газета



Так, захворіли хлопець (1999 р. н.) із с. Великий Курінь та дівчина (2001 р. н.) із с. Седлище.



Окрім того, наразі в стаціонарному відділенні Любешівської ЦРЛ перебувають ще троє жителів Великого Куреня (двоє дорослих і одна дитина). Як зазначила Світлана Вікторівна, у них – явні симптоми кору, однак ще не має лабораторного підтвердження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на сьогодні в Любешівському районі зафіксували два випадки захворювання на кір, які мають лабораторне підтвердження.Про це розповіла заступник головного лікаря КНП «ЦПМСД Любешівської селищної ради», - пише газета "Нове життя" Так, захворіли хлопець (1999 р. н.) із с. Великий Курінь та дівчина (2001 р. н.) із с. Седлище.Окрім того, наразі в стаціонарному відділенні Любешівської ЦРЛ перебувають ще троє жителів Великого Куреня (двоє дорослих і одна дитина). Як зазначила Світлана Вікторівна, у них – явні симптоми кору, однак ще не має лабораторного підтвердження.

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