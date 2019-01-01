вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У районі на Волині – новий спалах кору

У районі на Волині – новий спалах кору
Станом на сьогодні в Любешівському районі зафіксували два випадки захворювання на кір, які мають лабораторне підтвердження.

Про це розповіла заступник головного лікаря КНП «ЦПМСД Любешівської селищної ради» Світлана Трофимук, - пише газета "Нове життя".

Так, захворіли хлопець (1999 р. н.) із с. Великий Курінь та дівчина (2001 р. н.) із с. Седлище.

Окрім того, наразі в стаціонарному відділенні Любешівської ЦРЛ перебувають ще троє жителів Великого Куреня (двоє дорослих і одна дитина). Як зазначила Світлана Вікторівна, у них – явні симптоми кору, однак ще не має лабораторного підтвердження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кір, хвороба, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Миші і подерта підлога: показали жахливий стан електрички «Ковель – Заболоття»
Сьогодні, 12:32
Нічна облава: у луцькому розважальному закладі знайшли два десятки нелегалів
Сьогодні, 12:21
У районі на Волині – новий спалах кору
Сьогодні, 12:08
Хлопці не вриватимуться в кабінки і не перевертатимуть урни, – голова Нацкорпусу на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
Весняна толока: працівники «ПортCitу» і «Там Таму» вийшли на суботник. ФОТО
Сьогодні, 11:53
Схожі новини
Кір на Волині: за останній тиждень серед хворих найбільше – медиків і освітян Кір на Волині: за останній тиждень серед хворих найбільше – медиків і освітян
04 березень, 16:30
Кір нарешті відступає з Волині. ВІДЕО Кір нарешті відступає з Волині. ВІДЕО
01 березень, 14:30
У Луцьку за останній тиждень на кір захворіло 35 людей У Луцьку за останній тиждень на кір захворіло 35 людей
18 лютий, 15:30
У Любешівському районі на кір в січні захворіло 6 людей У Любешівському районі на кір в січні захворіло 6 людей
13 лютий, 09:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судили водія, який збив жінку на переході у Луцьку
Сьогодні, 12:53
 0
Скільки на Волині коштують вареники з картоплею. ЦИФРИ
Сьогодні, 12:33
 0
Миші і подерта підлога: показали жахливий стан електрички «Ковель – Заболоття»
Сьогодні, 12:32
 0
Нічна облава: у луцькому розважальному закладі знайшли два десятки нелегалів
Сьогодні, 12:21
 0
У районі на Волині – новий спалах кору
Сьогодні, 12:08
 0
Медіа
відео
1/8