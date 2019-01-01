У районі на Волині – новий спалах кору
Сьогодні, 12:08
Станом на сьогодні в Любешівському районі зафіксували два випадки захворювання на кір, які мають лабораторне підтвердження.
Про це розповіла заступник головного лікаря КНП «ЦПМСД Любешівської селищної ради» Світлана Трофимук, - пише газета "Нове життя".
Так, захворіли хлопець (1999 р. н.) із с. Великий Курінь та дівчина (2001 р. н.) із с. Седлище.
Окрім того, наразі в стаціонарному відділенні Любешівської ЦРЛ перебувають ще троє жителів Великого Куреня (двоє дорослих і одна дитина). Як зазначила Світлана Вікторівна, у них – явні симптоми кору, однак ще не має лабораторного підтвердження.
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Про це розповіла заступник головного лікаря КНП «ЦПМСД Любешівської селищної ради» Світлана Трофимук, - пише газета "Нове життя".
Так, захворіли хлопець (1999 р. н.) із с. Великий Курінь та дівчина (2001 р. н.) із с. Седлище.
Окрім того, наразі в стаціонарному відділенні Любешівської ЦРЛ перебувають ще троє жителів Великого Куреня (двоє дорослих і одна дитина). Як зазначила Світлана Вікторівна, у них – явні симптоми кору, однак ще не має лабораторного підтвердження.
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