Нічна облава: у луцькому розважальному закладі знайшли два десятки нелегалів





Про це повідомили у Управління Держпраці у Волинській області.



"Під час проведення виїзного інспекційного відвідування посадовими особами Управління Держпраці у Волинській області в одному з розважальних закладів Луцька виявлено 22 неофіційного оформлених працівника, які були допущені до роботи без укладення трудового договору. Інспекційне відвідування проводилося у нічний час", - йдеться у повідомленні.



Уповноважені посадовими особами Управління прийнято рішення про розгляд справи щодо накладення фінансових санкцій.



Робота в напрямку виявлення неоформлених працівників триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У розважальному закладі Луцька виявили 22 неофіційно оформлених працівника.Про це повідомили у Управління Держпраці у Волинській області."Під час проведення виїзного інспекційного відвідування посадовими особами Управління Держпраці у Волинській області в одному з розважальних закладів Луцька виявлено 22 неофіційного оформлених працівника, які були допущені до роботи без укладення трудового договору. Інспекційне відвідування проводилося у нічний час", - йдеться у повідомленні.Уповноважені посадовими особами Управління прийнято рішення про розгляд справи щодо накладення фінансових санкцій.Робота в напрямку виявлення неоформлених працівників триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію