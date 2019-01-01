Нічна облава: у луцькому розважальному закладі знайшли два десятки нелегалів
Сьогодні, 12:21
У розважальному закладі Луцька виявили 22 неофіційно оформлених працівника.
Про це повідомили у Управління Держпраці у Волинській області.
"Під час проведення виїзного інспекційного відвідування посадовими особами Управління Держпраці у Волинській області в одному з розважальних закладів Луцька виявлено 22 неофіційного оформлених працівника, які були допущені до роботи без укладення трудового договору. Інспекційне відвідування проводилося у нічний час", - йдеться у повідомленні.
Уповноважені посадовими особами Управління прийнято рішення про розгляд справи щодо накладення фінансових санкцій.
Робота в напрямку виявлення неоформлених працівників триває.
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Про це повідомили у Управління Держпраці у Волинській області.
"Під час проведення виїзного інспекційного відвідування посадовими особами Управління Держпраці у Волинській області в одному з розважальних закладів Луцька виявлено 22 неофіційного оформлених працівника, які були допущені до роботи без укладення трудового договору. Інспекційне відвідування проводилося у нічний час", - йдеться у повідомленні.
Уповноважені посадовими особами Управління прийнято рішення про розгляд справи щодо накладення фінансових санкцій.
Робота в напрямку виявлення неоформлених працівників триває.
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