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Нічна облава: у луцькому розважальному закладі знайшли два десятки нелегалів

Нічна облава: у луцькому розважальному закладі знайшли два десятки нелегалів
У розважальному закладі Луцька виявили 22 неофіційно оформлених працівника.

Про це повідомили у Управління Держпраці у Волинській області.

"Під час проведення виїзного інспекційного відвідування посадовими особами Управління Держпраці у Волинській області в одному з розважальних закладів Луцька виявлено 22 неофіційного оформлених працівника, які були допущені до роботи без укладення трудового договору. Інспекційне відвідування проводилося у нічний час", - йдеться у повідомленні.

Уповноважені посадовими особами Управління прийнято рішення про розгляд справи щодо накладення фінансових санкцій.

Робота в напрямку виявлення неоформлених працівників триває.

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Теги: робота, працевлаштування, Волинь
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