Скільки на Волині коштують вареники з картоплею. ЦИФРИ

Асоціація постачальників торговельних мереж порахувала, в якому регіоні готують найдорожчі та найдешевші вареники з картоплею за даними статистики.Про це у Facebook повідомив очільник асоціаціїДо нашої страви, щоб нагодувати родину з 4 людей, увійшли наступні інгредієнти: картопля – 1кг, борошно – 800г, цибуля – по 250г, сметана – 200г, соняшникова олія – 50г, сіль – 10г.Як виявилось, на початок березня 2019 року найдорожчими є вареники з картоплею в Донецькій області – 41,5грн, тоді як найдешевшими в Тернопільській – 33,5рн. Різниця у вартості складає 8грн, або 24%."ТОП – 3 найдорожчих регіонів виглядає так: Донеччина – 41,5грн, Київ – 40,8грн і Луганщина – 38,8грн. А перша трійка найдешевших регіонів наступна: Тернопільська область – 33,5грн, Львівська – 34грн, Рівненська – 34,1грн", - йдеться у повідомленні.А між ними розташувались: Херсонська й Чернівецька області – 38,7грн, Кіровоградська – 38,3грн, Одеська та Харківська – 38,1грн, Дніпропетровська – 38грн, Запорізька область – 37,7грн, середній показник по Україні – 37,6грн, Київська, Полтавська і Черкаська області – 37,5грн, Закарпаття – 37,3грн, Миколаївщина – 37,1грн, Сумщина – 36,3грн, Івано-Франківщина та Чернігівщина – 36,2грн, Житомирщина – 36,1грн,, Вінниччина – 35,5грн, Хмельниччина – 35,3грн.