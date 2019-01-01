Миші і подерта підлога: показали жахливий стан електрички «Ковель – Заболоття»





Про це пише Оксана Афанасьєва на своїй сторінці у Facebook.



ЧИТАТИ ТАКОЖ:«Сіра тряпка – це наволочка, яку мені видали», – лучанка про сервіс потяга «Київ-Ковель». ФОТО



"Підлога дизель поїзда Ковель-Заболоття. Привіт міністру залізничного транспорту!!!, - йдеться у дописі.



Як видно з фото у вагонах стара і обідрана підлога. У коментарях під дописом Ігор Ліхванчук додав світлину, де у тому самому потязі бачили мишу.



«Це теж той самий поїзд», – написав користувач.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пасажири дизельного потяга «Ковель – Заболоття» скаржаться на жахливі умови перевезення.Про це пишена своїй сторінці у Facebook."Підлога дизель поїзда Ковель-Заболоття. Привіт міністру залізничного транспорту!!!, - йдеться у дописі.Як видно з фото у вагонах стара і обідрана підлога. У коментарях під дописомдодав світлину, де у тому самому потязі бачили мишу.«Це теж той самий поїзд», – написав користувач.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію