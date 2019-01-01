Миші і подерта підлога: показали жахливий стан електрички «Ковель – Заболоття»
Сьогодні, 12:32
Пасажири дизельного потяга «Ковель – Заболоття» скаржаться на жахливі умови перевезення.
Про це пише Оксана Афанасьєва на своїй сторінці у Facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ:«Сіра тряпка – це наволочка, яку мені видали», – лучанка про сервіс потяга «Київ-Ковель». ФОТО
"Підлога дизель поїзда Ковель-Заболоття. Привіт міністру залізничного транспорту!!!, - йдеться у дописі.
Як видно з фото у вагонах стара і обідрана підлога. У коментарях під дописом Ігор Ліхванчук додав світлину, де у тому самому потязі бачили мишу.
«Це теж той самий поїзд», – написав користувач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Оксана Афанасьєва на своїй сторінці у Facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ:«Сіра тряпка – це наволочка, яку мені видали», – лучанка про сервіс потяга «Київ-Ковель». ФОТО
"Підлога дизель поїзда Ковель-Заболоття. Привіт міністру залізничного транспорту!!!, - йдеться у дописі.
Як видно з фото у вагонах стара і обідрана підлога. У коментарях під дописом Ігор Ліхванчук додав світлину, де у тому самому потязі бачили мишу.
«Це теж той самий поїзд», – написав користувач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Судили водія, який збив жінку на переході у Луцьку
Сьогодні, 12:53
Скільки на Волині коштують вареники з картоплею. ЦИФРИ
Сьогодні, 12:33
Миші і подерта підлога: показали жахливий стан електрички «Ковель – Заболоття»
Сьогодні, 12:32
У районі на Волині – новий спалах кору
Сьогодні, 12:08