вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Миші і подерта підлога: показали жахливий стан електрички «Ковель – Заболоття»

Миші і подерта підлога: показали жахливий стан електрички «Ковель – Заболоття»
Пасажири дизельного потяга «Ковель – Заболоття» скаржаться на жахливі умови перевезення.

Про це пише Оксана Афанасьєва на своїй сторінці у Facebook.

ЧИТАТИ ТАКОЖ:«Сіра тряпка – це наволочка, яку мені видали», – лучанка про сервіс потяга «Київ-Ковель». ФОТО

"Підлога дизель поїзда Ковель-Заболоття. Привіт міністру залізничного транспорту!!!, - йдеться у дописі.

Як видно з фото у вагонах стара і обідрана підлога. У коментарях під дописом Ігор Ліхванчук додав світлину, де у тому самому потязі бачили мишу.

«Це теж той самий поїзд», – написав користувач.

Миші і подерта підлога: показали жахливий стан електрички «Ковель – Заболоття»
Миші і подерта підлога: показали жахливий стан електрички «Ковель – Заболоття»


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: потяг, Ковель, Заболотя, умови, підлога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судили водія, який збив жінку на переході у Луцьку
Сьогодні, 12:53
Скільки на Волині коштують вареники з картоплею. ЦИФРИ
Сьогодні, 12:33
Миші і подерта підлога: показали жахливий стан електрички «Ковель – Заболоття»
Сьогодні, 12:32
Нічна облава: у луцькому розважальному закладі знайшли два десятки нелегалів
Сьогодні, 12:21
У районі на Волині – новий спалах кору
Сьогодні, 12:08
Схожі новини
На Великдень призначили додатковий ковельський потяг На Великдень призначили додатковий ковельський потяг
26 березень, 20:30
Потяг «Ковель-Київ» на смерть переїхав 18-річного хлопця Потяг «Ковель-Київ» на смерть переїхав 18-річного хлопця
04 березень, 16:50
Потяг Ковель-Москва з березня курсуватиме рідше Потяг Ковель-Москва з березня курсуватиме рідше
07 лютий, 12:52
Пасажири ковельського потяга в лютий мороз їхали без опалення. ФОТО Пасажири ковельського потяга в лютий мороз їхали без опалення. ФОТО
11 січень, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судили водія, який збив жінку на переході у Луцьку
Сьогодні, 12:53
 0
Скільки на Волині коштують вареники з картоплею. ЦИФРИ
Сьогодні, 12:33
 0
Миші і подерта підлога: показали жахливий стан електрички «Ковель – Заболоття»
Сьогодні, 12:32
 0
Нічна облава: у луцькому розважальному закладі знайшли два десятки нелегалів
Сьогодні, 12:21
 0
У районі на Волині – новий спалах кору
Сьогодні, 12:08
 0
Медіа
відео
1/8