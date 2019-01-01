Судили водія, який збив жінку на переході у Луцьку





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21 березня, - пишуть



Під час судового засідання вдалося встановити, що 21 вересня 2018 року обвинувачений керував автомобілем Opel Combo з номерними знаками Литви.



Так, водій рухався вулицею Гордіюк в крайній правій смузі руху в напрямку до проспекту Соборності зі швидкістю приблизно до 60 км/год. Під'їжджаючи до нерегульованого пішохідного переходу, обвинувачений не переконався у відсутності на ньому пішоходів та допустив наїзд на жінку, яка переходила дорогу.



Внаслідок ДТП вона отримала численні травми, зокрема відкритий перелом гомілки та переломи ребер.



Водій Opel свою вину у вчиненні злочину визнав, у вчиненому щиро розкаявся та просив суд суворо його не карати. Потерпіла, своєю чергою, розповіла суду, що всі збитки їй відшкодовані, тому просила суворо не карати обвинуваченого.



Таким чином, суд визнав водія винним та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, проте на підставі ст. 75, 76 КК України звільнив його від призначеного покарання, якщо протягом двох років він не вчинить нового злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій Opel Combo, який у вересні збив жінку на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Гордіюк у Луцьку, отримав умовне покарання терміном на два роки.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21 березня, - пишуть Волинські новини Під час судового засідання вдалося встановити, що 21 вересня 2018 року обвинувачений керував автомобілем Opel Combo з номерними знаками Литви.Так, водій рухався вулицею Гордіюк в крайній правій смузі руху в напрямку до проспекту Соборності зі швидкістю приблизно до 60 км/год. Під'їжджаючи до нерегульованого пішохідного переходу, обвинувачений не переконався у відсутності на ньому пішоходів та допустив наїзд на жінку, яка переходила дорогу.Внаслідок ДТП вона отримала численні травми, зокрема відкритий перелом гомілки та переломи ребер.Водій Opel свою вину у вчиненні злочину визнав, у вчиненому щиро розкаявся та просив суд суворо його не карати. Потерпіла, своєю чергою, розповіла суду, що всі збитки їй відшкодовані, тому просила суворо не карати обвинуваченого.Таким чином, суд визнав водія винним та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, проте на підставі ст. 75, 76 КК України звільнив його від призначеного покарання, якщо протягом двох років він не вчинить нового злочину.

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