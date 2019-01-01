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На Волині просять допомогти зробити майданчик для важкохворих діток

На Волині просять допомогти зробити майданчик для важкохворих діток
Небайдужих просять допомогти Рожищенському навчально-реабілітаційному центру для дітей з важкими хворобами опорно-рухового апарату та нервологічними розладами.

Про це у Facebook повідомив волонтер Олександр Кваша.

"Там перебувають діти з усієї Волинської області. Це дитячий майданчик!!! Його створили власними силами та руками вихователі та учителі закладу, які щоденно віддають себе цим дітям. Тому я, як керівник волонтерської групи, звертаюся до тих, хто має можливість і бажання, допомогти зробити цей навчально-реабілітаційний центр місцем, комфортним для життя дітей з особливими потребами і створити сучасний ігровий майданчик для особливих діток. Це можуть бути гойдалки, драбинки, гіркові системи, пісочниці, лавки і т. д. Якщо "державні мужі" не хочуть цього помічати, то ми, волонтери, маємо на меті зробити для цих діток дійсно сучасний великий ігровий майданчик, який міг би стати місцем і для прогулянок і для реабілітації. Долучайтеся до необхідної та доброї справи для цих діток", - закликав він.

На Волині просять допомогти зробити майданчик для важкохворих діток
На Волині просять допомогти зробити майданчик для важкохворих діток
На Волині просять допомогти зробити майданчик для важкохворих діток
На Волині просять допомогти зробити майданчик для важкохворих діток
На Волині просять допомогти зробити майданчик для важкохворих діток
На Волині просять допомогти зробити майданчик для важкохворих діток
На Волині просять допомогти зробити майданчик для важкохворих діток
На Волині просять допомогти зробити майданчик для важкохворих діток

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Теги: діти, благодійність, допомога
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