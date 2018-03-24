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Чому переводять годинник на літній і зимовий час в Україні

Чому переводять годинник на літній і зимовий час в Україні
Перехід годинників на літній час щороку відбувається в останню неділю березня о 3 годині.

Стрілка годинника переводиться на годину вперед, відтак спати ми починаємо на одну годину менше, - пише 24 канал. Перехід годинників на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня о 4 годині. Стрілку годинника переводять на годину назад, відповідно сон триває на одну годину довше.

Чому переводять годинник на літній та зимовий час?
Вперше переводити годинник запропонували в 1784 році. Таке рішення прийняв посол США у Франції Бенджамін Франклін з метою економії свічок. Проте винахід переходу саме на літній час приписують англійцю Вільяму Віллетту.

В Україні почали переводити годинник з 1981 року. Переведення годинників на літній час почали здійснювати згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509. "Про порядок обчислення часу на території України".

Переведення годинника на літній час здійснюється для того, щоб люди мали можливість швидше починати день та довше працювати. Переведення годинника на зимовий час відбувається через коротку світлову добу. Перехід на літній час дає можливість зекономити енергію. Зменшення часу влітку та збільшення взимку потрібне для того, щоб люди мали змогу довше працювати і менше використовувати штучне освітлення.

Вчені заявляють, що людський організм перехід на зимовий час переносить набагато легше, аніж літній. Відтак кожній людині треба підготуватися заздалегідь до зміщення часу на годину вперед, щоб уникнути додаткового стресу. Відомо, що переведення годинників супроводжується зміною ритму життя.

За порадами експертів, до переведення годинників на літній час варто починати адаптацію за тиждень, оскільки зміна режиму погано впливає на людський організм. Після переведення стрілок годинника ви можете відчувати втому, біль голови, виснажливість та навіть роздратування.

Щоб уникнути дискомфорту від переходу на літній час за тиждень до переведення стрілок, лягайте спати на 15 хвилин швидше, приймайте контрасний душ, провітрюйте кімнату, виключіть з раціону жирну їжу та алкоголь та частіше гуляйте на свіжому повітрі. Тепла ванна, масаж або медитація допоможуть зняти напругу, втому і гарантовано забезпечать зарядом бадьорості.

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Теги: літній час, переведення годинника
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