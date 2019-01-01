Якою буде погода в Україні на вихідних
Сьогодні, 20:00
В наступні три доби без опадів, лише вночі 30 березня на сході країни місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер західний та північно-західний, 3-10 м/с.
Про це УНН повідомили в Українському Гідрометцентрі.
"В наступні три доби без опадів, лише вночі 30 березня на сході країни місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер західний та північно-західний, 3-10 м/с. Температура вночі 1-7° тепла, завтра у південних, більшості центральних і східних областей від 3° тепла до 2° морозу; вдень в Україні 8-15° тепла, в неділю 12-17°", - повідомили у прес-службі.
Синоптики додали, що на Київщині завтра без опадів. Вітер північно-західний, помірний. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°, у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомили в Українському Гідрометцентрі.
"В наступні три доби без опадів, лише вночі 30 березня на сході країни місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер західний та північно-західний, 3-10 м/с. Температура вночі 1-7° тепла, завтра у південних, більшості центральних і східних областей від 3° тепла до 2° морозу; вдень в Україні 8-15° тепла, в неділю 12-17°", - повідомили у прес-службі.
Синоптики додали, що на Київщині завтра без опадів. Вітер північно-західний, помірний. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°, у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Чи потрібні волинянам трудові книжки
Сьогодні, 20:46
У «Промені» до Великодня – розваги для дітей*
Сьогодні, 20:12
Якою буде погода в Україні на вихідних
Сьогодні, 20:00
Дівчинці було 2 роки, коли загинув тато: закликають привітати дитину волинського бійця
Сьогодні, 19:55
На Одещині чоловік вбив дружину, обливши окропом
Сьогодні, 19:37