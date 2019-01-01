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Якою буде погода в Україні на вихідних

Якою буде погода в Україні на вихідних
В наступні три доби без опадів, лише вночі 30 березня на сході країни місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер західний та північно-західний, 3-10 м/с.

Про це УНН повідомили в Українському Гідрометцентрі.

"В наступні три доби без опадів, лише вночі 30 березня на сході країни місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер західний та північно-західний, 3-10 м/с. Температура вночі 1-7° тепла, завтра у південних, більшості центральних і східних областей від 3° тепла до 2° морозу; вдень в Україні 8-15° тепла, в неділю 12-17°", - повідомили у прес-службі.

Синоптики додали, що на Київщині завтра без опадів. Вітер північно-західний, помірний. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°, у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

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Теги: погода, прогноз
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