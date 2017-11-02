У Польщі українця засудили до 15 років тюрми за вбивство





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До 15 років позбавлення волі засудив у середу, 27 березня, суд у Познані 23-річного громадянина України, який у січні минулого року вбив сокирою чоловіка в ігровому залі у місті Любонь у Великопольському воєводстві. Такого покарання просили як адвокат підсудного, так і прокурор та субсидіарний обвинувачувач.



Окружний суд у Познані також постановив виплатити дружині вбитого чоловіка 150 тис. злотих (35 тис. євро) відшкодування.



Вбивство у місті Любонь неподалік Познаня сталося 28 січня минулого року. Того дня місцеву поліцію повідомили про підпал у залі ігрових автоматів. Поліція, яка прибула на місце, виявила у спаленому приміщенні тіло чоловіка із помітними пораненнями. Під час розтину останків було з’ясовано, що чоловік загинув унаслідок удару сокирою по голові та у грудну клітку.



У вбивстві прокуратура обвинуватила 23-річного громадянина України. Чоловік зізнався у скоєнні злочину вже під час слідства. За цей злочин передбачене покарання від 8 до 25 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення. Затриманого обвинуватили теж у зберіганні наркотиків та спричиненні пожежі в ігровому залі.



У середу, 27 березня, у познанському окружному суді почався процес у цій справі. Громадянин України визнав свою вину та вибачився перед родиною померлого.



«Я не знаю, як це сталося, я не можу цього пояснити. Мені дуже жаль і дуже прикро, що так є. Я хотів би це виправити, повернути час. Мені дуже жаль, що я змарнував своє життя, а передусім, що забрав життя в іншої людини. Я прошу родину вбитого простити мені. Мені соромно перед моїми батьками, що я приніс їм такий сором. Я не можу це пояснити до сьогодні. Я молюся і прошу Бога пробачення. Ця людина нічого поганого не зробила. Я перебував під впливом наркотичних засобів, втратив самовладання», - сказав підсудний.



На запитання прокурора про мотив злочину, чоловік відповів: «Я вже рік думаю про це, і не можуть навіть собі відповісти на це запитання. Ця людина нічого поганого не зробила».



23-річний українець сказав, що приїхав до Польщі в 2015 році. «Я приїхав, бо хотів утекти від війська, в Україні триває війна. Я хотів теж заробити, в Україні низькі зарплати, я мав візу на півроку (…) У Познані я дізнався, що оскільки мої бабуся і дідусь були поляками, то я можу просити дозволу на постійне перебування (…) чекаючи на розгляд мого оскарження, я мусив змінити роботу, знайшов іншу – вже нелегально, бо не хотів повертатися в Україну», - розповів він.



Судовий процес у цій справі обмежили до пояснень обвинуваченого, який визнав свою вину, а також розкриття без зачитування свідчень свідків і доказів.



Оголошуючи вирок, суддя, серед іншого, підкреслив, що обвинувачений від самого початку висловлював каяття; вибачився за свою поведінку і не приховував жодних обставин справи.



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