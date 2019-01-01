Замилюють лучанам очі, – Андрій Покровський про міську владу. ВІДЕО
Сьогодні, 14:21
Обіцяли одне, а маємо зовсім інше. Так, за словами депутата міськради Андрія Покровського, можна охарактеризувати діяльність виконавчих органів Луцька. Саме про їхню роботу звітували 27 березня на засіданні сесії Луцької міської ради.
Про це йдеться у сюжеті «12 каналу», - пише Конкурент.
«Поведінка керівників міста і влади в цілому виглядає просто як замилювання очей. Те, що обіцялося, нічого не виконане», – зауважив Андрій Покровський.
Як приклад, депутат Луцькради навів діяльність комунального підприємства «Луцькі ринки». Зі слів Андрія Покровського, міська влада створила це КП більше року тому задля наповнення бюджету міста. Були й обіцянки упорядкувати Старий ринок і територію біля Замку Любарта. Однак не склалося, КП «Луцькі ринки» за рік роботи не тільки не поповнює міську казну, а й дотується з неї.
«Ми бачимо, що за попередніх господарів, які керували, в бюджет надходили хоча б до 5 мільйонів гривень щороку, а то, можливо, й більше. То зараз «Луцькі ринки» нічого не дають в бюджет. Більше того – беруть тільки дотації з бюджету», – додав депутат міськради.
Також незрозуміла ситуація виникла з програмою підтримки ініціатив виборців в округах без депутатів, яку запропонував Покровський. Хоч вона й була підтримана депутатською більшістю, але торік реалізувати на 100% її не вдалося. Через непроведення тендерів та затягування розгляду заяв. У січні цього року Андрій Покровський запропонував внести зміни до Програми, щоб використати кошти, що залишилися з минулого року. А також змінити термін розгляду заяв, аби ініціативи людей реалізовувались швидше. Ці пропозиції не підтримали. Проте, уже на засіданні комісії житлово-комунального господарства Луцької міської ради, що відбулася декілька днів тому, депутати більшості самі закликали внести ці зміни. Окрім того, наголосили на їхній важливості.
«Два місії тому я ініціював проект рішення, виносив його на сесію, вона успішно його провалила. Що відбулося? Пройшов певний час, депутати почали говорити (причому депутати з «укропівської» більшості) про те, що це рішення необхідне», – розповів Андрій Покровський.
Проект рішення про внесення змін до програми підтримки ініціатив виборців в округах без депутатів був винесений на чергову сесію Луцькради. Проте, в чергове депутатська більшість проігнорувала інтереси лучан і не підтримала його.
«Це ж не іграшки, це – люди! Це 40 тисяч мешканців міста, які чекають цю фінансову допомогу. І свої зобов’язання, взяті перед ними, треба виконувати», – підсумував депутат Луцькради Андрій Покровський.
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Про це йдеться у сюжеті «12 каналу», - пише Конкурент.
«Поведінка керівників міста і влади в цілому виглядає просто як замилювання очей. Те, що обіцялося, нічого не виконане», – зауважив Андрій Покровський.
Як приклад, депутат Луцькради навів діяльність комунального підприємства «Луцькі ринки». Зі слів Андрія Покровського, міська влада створила це КП більше року тому задля наповнення бюджету міста. Були й обіцянки упорядкувати Старий ринок і територію біля Замку Любарта. Однак не склалося, КП «Луцькі ринки» за рік роботи не тільки не поповнює міську казну, а й дотується з неї.
«Ми бачимо, що за попередніх господарів, які керували, в бюджет надходили хоча б до 5 мільйонів гривень щороку, а то, можливо, й більше. То зараз «Луцькі ринки» нічого не дають в бюджет. Більше того – беруть тільки дотації з бюджету», – додав депутат міськради.
Також незрозуміла ситуація виникла з програмою підтримки ініціатив виборців в округах без депутатів, яку запропонував Покровський. Хоч вона й була підтримана депутатською більшістю, але торік реалізувати на 100% її не вдалося. Через непроведення тендерів та затягування розгляду заяв. У січні цього року Андрій Покровський запропонував внести зміни до Програми, щоб використати кошти, що залишилися з минулого року. А також змінити термін розгляду заяв, аби ініціативи людей реалізовувались швидше. Ці пропозиції не підтримали. Проте, уже на засіданні комісії житлово-комунального господарства Луцької міської ради, що відбулася декілька днів тому, депутати більшості самі закликали внести ці зміни. Окрім того, наголосили на їхній важливості.
«Два місії тому я ініціював проект рішення, виносив його на сесію, вона успішно його провалила. Що відбулося? Пройшов певний час, депутати почали говорити (причому депутати з «укропівської» більшості) про те, що це рішення необхідне», – розповів Андрій Покровський.
Проект рішення про внесення змін до програми підтримки ініціатив виборців в округах без депутатів був винесений на чергову сесію Луцькради. Проте, в чергове депутатська більшість проігнорувала інтереси лучан і не підтримала його.
«Це ж не іграшки, це – люди! Це 40 тисяч мешканців міста, які чекають цю фінансову допомогу. І свої зобов’язання, взяті перед ними, треба виконувати», – підсумував депутат Луцькради Андрій Покровський.
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