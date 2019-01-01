Замилюють лучанам очі, – Андрій Покровський про міську владу. ВІДЕО

Андрія Покровського, можна охарактеризувати діяльність виконавчих органів Луцька. Саме про їхню роботу звітували 27 березня на засіданні сесії Луцької міської ради.



Про це йдеться у сюжеті «12 каналу», - пише



«Поведінка керівників міста і влади в цілому виглядає просто як замилювання очей. Те, що обіцялося, нічого не виконане», – зауважив Андрій Покровський.



Як приклад, депутат Луцькради навів діяльність комунального підприємства «Луцькі ринки». Зі слів Андрія Покровського, міська влада створила це КП більше року тому задля наповнення бюджету міста. Були й обіцянки упорядкувати Старий ринок і територію біля Замку Любарта. Однак не склалося, КП «Луцькі ринки» за рік роботи не тільки не поповнює міську казну, а й дотується з неї.



«Ми бачимо, що за попередніх господарів, які керували, в бюджет надходили хоча б до 5 мільйонів гривень щороку, а то, можливо, й більше. То зараз «Луцькі ринки» нічого не дають в бюджет. Більше того – беруть тільки дотації з бюджету», – додав депутат міськради.



Також незрозуміла ситуація виникла з програмою підтримки ініціатив виборців в округах без депутатів, яку запропонував Покровський. Хоч вона й була підтримана депутатською більшістю, але торік реалізувати на 100% її не вдалося. Через непроведення тендерів та затягування розгляду заяв. У січні цього року Андрій Покровський запропонував внести зміни до Програми, щоб використати кошти, що залишилися з минулого року. А також змінити термін розгляду заяв, аби ініціативи людей реалізовувались швидше. Ці пропозиції не підтримали. Проте, уже на засіданні комісії житлово-комунального господарства Луцької міської ради, що відбулася декілька днів тому, депутати більшості самі закликали внести ці зміни. Окрім того, наголосили на їхній важливості.



«Два місії тому я ініціював проект рішення, виносив його на сесію, вона успішно його провалила. Що відбулося? Пройшов певний час, депутати почали говорити (причому депутати з «укропівської» більшості) про те, що це рішення необхідне», – розповів Андрій Покровський.



Проект рішення про внесення змін до програми підтримки ініціатив виборців в округах без депутатів був винесений на чергову сесію Луцькради. Проте, в чергове депутатська більшість проігнорувала інтереси лучан і не підтримала його.



«Це ж не іграшки, це – люди! Це 40 тисяч мешканців міста, які чекають цю фінансову допомогу. І свої зобов’язання, взяті перед ними, треба виконувати», – підсумував депутат Луцькради Андрій Покровський.





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