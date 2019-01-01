На площі біля луцького «Променя» відбудеться фестиваль безпритульних собак*





На заході діятиме виставка собак з притулку «Ласка».



На території фестивалю постійно діятиме:



- Дитяча зона;

- Благодійний маркет hand made for dogs;

- Зустріч з кінологом;

- Роз’яснення правил утримання та вигулу собак у Луцьку;

- Зустріч з ветеринаром.



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