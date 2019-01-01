На площі біля луцького «Променя» відбудеться фестиваль безпритульних собак*
Сьогодні, 14:40
19 травня на площі РЦ «Промінь» відбудеться фестиваль безпритульних собак #мокріносики – «Подаруй собаці дім».
На заході діятиме виставка собак з притулку «Ласка».
На території фестивалю постійно діятиме:
- Дитяча зона;
- Благодійний маркет hand made for dogs;
- Зустріч з кінологом;
- Роз’яснення правил утримання та вигулу собак у Луцьку;
- Зустріч з ветеринаром.
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На заході діятиме виставка собак з притулку «Ласка».
На території фестивалю постійно діятиме:
- Дитяча зона;
- Благодійний маркет hand made for dogs;
- Зустріч з кінологом;
- Роз’яснення правил утримання та вигулу собак у Луцьку;
- Зустріч з ветеринаром.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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