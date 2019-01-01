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На площі біля луцького «Променя» відбудеться фестиваль безпритульних собак*

На площі біля луцького «Променя» відбудеться фестиваль безпритульних собак*
19 травня на площі РЦ «Промінь» відбудеться фестиваль безпритульних собак #мокріносики – «Подаруй собаці дім».

На заході діятиме виставка собак з притулку «Ласка».

На території фестивалю постійно діятиме:

- Дитяча зона;
- Благодійний маркет hand made for dogs;
- Зустріч з кінологом;
- Роз’яснення правил утримання та вигулу собак у Луцьку;
- Зустріч з ветеринаром.
На площі біля луцького «Променя» відбудеться фестиваль безпритульних собак*

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Теги: Промінь, фестиваль, собаки
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