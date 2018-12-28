У волинянина обікрали квартиру





Правоохоронці розповіли, що ймовірно невідомі проникли в квартиру по вулиці Олекси Довбуша в період з 26 по 27 березня, - пише



Суму завданих збитків 52-річний чоловік назвав в розмірі 7 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському з квартири місцевого мешканця викрали телевізор та рибальське спорядження.Правоохоронці розповіли, що ймовірно невідомі проникли в квартиру по вулиці Олекси Довбуша в період з 26 по 27 березня, - пише Володимир медіа. Суму завданих збитків 52-річний чоловік назвав в розмірі 7 тисяч гривень.

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