У волинянина обікрали квартиру
Сьогодні, 14:59
У Володимирі-Волинському з квартири місцевого мешканця викрали телевізор та рибальське спорядження.
Правоохоронці розповіли, що ймовірно невідомі проникли в квартиру по вулиці Олекси Довбуша в період з 26 по 27 березня, - пише Володимир медіа.
Суму завданих збитків 52-річний чоловік назвав в розмірі 7 тисяч гривень.
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Правоохоронці розповіли, що ймовірно невідомі проникли в квартиру по вулиці Олекси Довбуша в період з 26 по 27 березня, - пише Володимир медіа.
Суму завданих збитків 52-річний чоловік назвав в розмірі 7 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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