Великдень близько: Луцьк почали «зачищати» від сміття. ФОТО

Розпочали прибирання Луцька в рамках загальноміської акції «Ековесна 2019».Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник мера ЛуцькаЗа його слова, до Великодня у місті відбудеться низка подібних заходів, щоб місто мало чистий та доглянутий вигляд."Вирішили приступити до проведення толок якомога раніше, щоб охопити більший обсяг робіт. Працівники комунальних підприємств і молодь прибирали місто вздовж вулиці Глушець біля центрального парку, територію біля річки Сапалаївки, зону на Набережній, в Старому місті біля Стиру, а також працівники ЦНАПу долучилися до прибирання території поблизу мосту на вул. Ковельська", - зауважив Недопад.Посадовець додав, що надалі участь у загальноміських толоках зможуть брати не тільки працівники підприємств, але і всі, хто бажають долучитися до наведення порядку в місті.