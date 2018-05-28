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Великдень близько: Луцьк почали «зачищати» від сміття. ФОТО

Великдень близько: Луцьк почали «зачищати» від сміття. ФОТО
Розпочали прибирання Луцька в рамках загальноміської акції «Ековесна 2019».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник мера Луцька Григорій Недопад.

За його слова, до Великодня у місті відбудеться низка подібних заходів, щоб місто мало чистий та доглянутий вигляд.

"Вирішили приступити до проведення толок якомога раніше, щоб охопити більший обсяг робіт. Працівники комунальних підприємств і молодь прибирали місто вздовж вулиці Глушець біля центрального парку, територію біля річки Сапалаївки, зону на Набережній, в Старому місті біля Стиру, а також працівники ЦНАПу долучилися до прибирання території поблизу мосту на вул. Ковельська", - зауважив Недопад.

Посадовець додав, що надалі участь у загальноміських толоках зможуть брати не тільки працівники підприємств, але і всі, хто бажають долучитися до наведення порядку в місті.
Великдень близько: Луцьк почали «зачищати» від сміття. ФОТО
Великдень близько: Луцьк почали «зачищати» від сміття. ФОТО
Великдень близько: Луцьк почали «зачищати» від сміття. ФОТО
Великдень близько: Луцьк почали «зачищати» від сміття. ФОТО
Великдень близько: Луцьк почали «зачищати» від сміття. ФОТО
Великдень близько: Луцьк почали «зачищати» від сміття. ФОТО
Великдень близько: Луцьк почали «зачищати» від сміття. ФОТО

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Теги: сміття, прибирання, Луцьк, Ековесна
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