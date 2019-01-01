Працівники сільради на Волині підтримали всесвітній екочелендж. ФОТО
Сьогодні, 17:40
Працівники Жидичинської сільської ради долучилися до Всесвітнього екологічного челенджу.
Про це повідомили на сторінці "Освіта Жидичинська Отг".
"Планетою шириться акція з прибирання сміття the #TrashTag Challenge!
Працівники Жидичинської сільської ради долучилися до Всесвітнього екологічного челенджу та прибрали сміття вздовж дороги обласного значення, що сполучає Жидичин з Луцьком. Передаємо естафету небайдужим жителям нашої громади!" - йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці "Освіта Жидичинська Отг".
"Планетою шириться акція з прибирання сміття the #TrashTag Challenge!
Працівники Жидичинської сільської ради долучилися до Всесвітнього екологічного челенджу та прибрали сміття вздовж дороги обласного значення, що сполучає Жидичин з Луцьком. Передаємо естафету небайдужим жителям нашої громади!" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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