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Працівники сільради на Волині підтримали всесвітній екочелендж. ФОТО

Працівники сільради на Волині підтримали всесвітній екочелендж. ФОТО
Працівники Жидичинської сільської ради долучилися до Всесвітнього екологічного челенджу.

Про це повідомили на сторінці "Освіта Жидичинська Отг".

"Планетою шириться акція з прибирання сміття the #TrashTag Challenge!
Працівники Жидичинської сільської ради долучилися до Всесвітнього екологічного челенджу та прибрали сміття вздовж дороги обласного значення, що сполучає Жидичин з Луцьком. Передаємо естафету небайдужим жителям нашої громади!" - йдеться у дописі.

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Теги: сміття, прибирання
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