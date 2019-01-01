Працівники сільради на Волині підтримали всесвітній екочелендж. ФОТО





Про це повідомили на сторінці "Освіта Жидичинська Отг".



"Планетою шириться акція з прибирання сміття the #TrashTag Challenge!

Працівники Жидичинської сільської ради долучилися до Всесвітнього екологічного челенджу та прибрали сміття вздовж дороги обласного значення, що сполучає Жидичин з Луцьком. Передаємо естафету небайдужим жителям нашої громади!" - йдеться у дописі.

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