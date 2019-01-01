На Волині познущалися з туристичної родзинки. ФОТО
Сьогодні, 15:33
В Іваничах знову пошкодили туристичну родзинку селища.
У центрі селища хулігани пошкодили інсталяцію «Я ♥ Іваничі», - пише Буг.
Невідомі знищили першу і останню літеру в написі.
Інсталяцію пошкоджено не вперше – у 2017-му році на серці здерли дві останні літери.
Як повідомив начальник начальник ВУЖКГ селища Іваничі Петро Крась, у Іваничівській селищній раді вже замовили нові літери.
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У центрі селища хулігани пошкодили інсталяцію «Я ♥ Іваничі», - пише Буг.
Невідомі знищили першу і останню літеру в написі.
Інсталяцію пошкоджено не вперше – у 2017-му році на серці здерли дві останні літери.
Як повідомив начальник начальник ВУЖКГ селища Іваничі Петро Крась, у Іваничівській селищній раді вже замовили нові літери.
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