На Волині познущалися з туристичної родзинки. ФОТО





У центрі селища хулігани пошкодили інсталяцію «Я ♥ Іваничі», - пише



Невідомі знищили першу і останню літеру в написі.



Інсталяцію пошкоджено не вперше – у 2017-му році на серці здерли дві останні літери.



Як повідомив начальник начальник ВУЖКГ селища Іваничі Петро Крась, у Іваничівській селищній раді вже замовили нові літери.





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