вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині познущалися з туристичної родзинки. ФОТО

На Волині познущалися з туристичної родзинки. ФОТО
В Іваничах знову пошкодили туристичну родзинку селища.

У центрі селища хулігани пошкодили інсталяцію «Я ♥ Іваничі», - пише Буг.

Невідомі знищили першу і останню літеру в написі.

Інсталяцію пошкоджено не вперше – у 2017-му році на серці здерли дві останні літери.

Як повідомив начальник начальник ВУЖКГ селища Іваничі Петро Крась, у Іваничівській селищній раді вже замовили нові літери.

На Волині познущалися з туристичної родзинки. ФОТО
На Волині познущалися з туристичної родзинки. ФОТО
На Волині познущалися з туристичної родзинки. ФОТО
На Волині познущалися з туристичної родзинки. ФОТО
На Волині познущалися з туристичної родзинки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Іваничі, вандали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині медики вирізали пацієнту уражену пухлиною нирку. ФОТО 18+
Сьогодні, 15:58
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» у Ковелі завершують утеплювати фасад. ФОТО*
Сьогодні, 15:52
На Волині познущалися з туристичної родзинки. ФОТО
Сьогодні, 15:33
Великдень близько: Луцьк почали «зачищати» від сміття. ФОТО
Сьогодні, 15:23
Якими були вибори в Луцьку 120 років тому
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
У Ковелі вандали розтрощили лавку в парку У Ковелі вандали розтрощили лавку в парку
28 березень, 11:51
Після пам'ятника Шевченку у Луцьку вандали розмалювали сходи до парку. ФОТО Після пам'ятника Шевченку у Луцьку вандали розмалювали сходи до парку. ФОТО
26 березень, 22:45
Уночі невідомі осквернили пам'ятник Шевченку в центрі Луцька Уночі невідомі осквернили пам'ятник Шевченку в центрі Луцька
25 березень, 10:19
У Луцьку невідомі зіпсували експозицію художника. ФОТО У Луцьку невідомі зіпсували експозицію художника. ФОТО
20 березень, 02:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на підприємстві обікрали чоловіка
Сьогодні, 16:08
 0
Інтерактивні уроки та жодних часових обмежень: у Луцьку презентували унікальну дистанційну школу «Оптіма»*
Сьогодні, 16:07
 0
На Волині медики вирізали пацієнту уражену пухлиною нирку. ФОТО 18+
Сьогодні, 15:58
 0
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» у Ковелі завершують утеплювати фасад. ФОТО*
Сьогодні, 15:52
 0
На Волині познущалися з туристичної родзинки. ФОТО
Сьогодні, 15:33
 0
Медіа
відео
1/8