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У турійській громаді може з'явитися новітній ЦНАП

У турійській громаді може з'явитися новітній ЦНАП
У Турійській ОТГ заговорили про можливість створення сучасного центру надання адміністративних послуг.

Про це пише Район. Турійськ.

Презентувати перспективи створення установи та її реальні можливості до Турійська завітали регіональний координатор та спеціалісти команди «U-LEAD з Європою» Роман Матвійчук, Станіслав Ющик та Ірина Корольчук. Про це йдеться у дописі на сторінці «Турійська районна філія Волинського обласного центру зайнятості» у Facebook.

«Зараз в районі фактично є сім маленьких ЦНАПів, а має бути лише один – новітній та універсальний, який би забезпечував усі потреби громадян. У Європі вісімдесят відсотків персоналу адміністративних одиниць займаються наданням послуг», – зауважив Роман Матвійчук.

Керівництво Турійської ОТГ та представники райдержадміністрації вже узгодили подальші дії щодо створення ЦНАПу з регіональними спеціалістами «U-LEAD з Європою».

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Теги: ЦНАП, ОТГ, Волинь
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