У турійській громаді може з'явитися новітній ЦНАП





Про це пише



Презентувати перспективи створення установи та її реальні можливості до Турійська завітали регіональний координатор та спеціалісти команди «U-LEAD з Європою» Роман Матвійчук, Станіслав Ющик та Ірина Корольчук. Про це йдеться у дописі на сторінці «Турійська районна філія Волинського обласного центру зайнятості» у Facebook.



«Зараз в районі фактично є сім маленьких ЦНАПів, а має бути лише один – новітній та універсальний, який би забезпечував усі потреби громадян. У Європі вісімдесят відсотків персоналу адміністративних одиниць займаються наданням послуг», – зауважив Роман Матвійчук.



Керівництво Турійської ОТГ та представники райдержадміністрації вже узгодили подальші дії щодо створення ЦНАПу з регіональними спеціалістами «U-LEAD з Європою».

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