У Луцьку на підприємстві обікрали чоловіка
Сьогодні, 16:08
У Луцьку на вулиці Електроапаратній обікрали чоловіка.
Так, 27 березня на службу "102" надійшло повідомлення про викрадення гаманця з грішми та документами, - пише газета Волинь-нова.
Зазначається, що чоловік залишив одяг у роздягальні підприємства. Коли повернувся – не виявив гаманця у кишені верхнього одягу, а разом з ним і 750 гривень, і банківських карток.
Поліція на місці переглянула камери спостереження. Наразі тривають слідчі дії.
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Так, 27 березня на службу "102" надійшло повідомлення про викрадення гаманця з грішми та документами, - пише газета Волинь-нова.
Зазначається, що чоловік залишив одяг у роздягальні підприємства. Коли повернувся – не виявив гаманця у кишені верхнього одягу, а разом з ним і 750 гривень, і банківських карток.
Поліція на місці переглянула камери спостереження. Наразі тривають слідчі дії.
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