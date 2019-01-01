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У Луцьку на підприємстві обікрали чоловіка

У Луцьку на підприємстві обікрали чоловіка
У Луцьку на вулиці Електроапаратній обікрали чоловіка.

Так, 27 березня на службу "102" надійшло повідомлення про викрадення гаманця з грішми та документами, - пише газета Волинь-нова.

Зазначається, що чоловік залишив одяг у роздягальні підприємства. Коли повернувся – не виявив гаманця у кишені верхнього одягу, а разом з ним і 750 гривень, і банківських карток.

Поліція на місці переглянула камери спостереження. Наразі тривають слідчі дії.

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Теги: крадіжка, підприємство, Луцьк
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