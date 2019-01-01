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У «Промені» відбудеться захід концепції життя «нуль відходів»

У «Промені» відбудеться захід концепції життя «нуль відходів»
14 квітня на 1-му поверсі РЦ «Промінь» (в правому крилі) відбудеться захід Fest Zero Waste.

Метою заходу є ознайомлення лучан зі філософією zero waste – концепція життя в стилі «нуль відходів» з ціллю збереження екології та ресурсів.

У програмі заходу: продаж екологічних продуктів на заміну побутовим речам, здорова їжа без пластикового упакування, продаж вживаних речей, перегляд фільму та лекторій.

Теми лекцій:
«Різниця натуральної косметики та мас-меркету» та майстер-клас з виготовлення домашньої зубної пасти від Олени Голоденки, Green Valerie;

«Sustainable Fashion» дизайнерка та засновниця проекту Sustainable Fashion Pad Яна Червінська;

«Zero Waste: що це і для чого», Леся Хомяк, перший в Україні магазин товарів в стилі «Нуль відходів» Ozero;

«Домашнє компостування», Олександра Патлач, ГО «Зелена Генерація».

Катерина Демидюк, одна із організаторів: «Сьогодні вираз zero waste стає модним і асоціюються у нас з чимось екологічним. Що ж це насправді означає і хто такі «зіровейстери»? Zero waste поняття прийшло до нас з Америки і включає в себе 5 правил завдяки яким, ми люди, можемо боротися з системою надмірного споживання і берегти ресурси Землі.

Приходьте на захід і дізнаєтеся більше про те, як можливо прожити день без поліетиленового пакета чи пластикової пляшки».

Захід розпочнеться о 12:00 та завершить о 21:00.

Організатори: команда Zero Waste Lutsk, РЦ «Промінь», FeelGood Agency, Simple.

Вхід вільний.
У «Промені» відбудеться захід концепції життя «нуль відходів»

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Теги: Промінь, екологія
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