Кава, горілка і котячий корм: що найбільше цікавить крадіїв у магазинах Луцька





Так, по вулиці Кравчука, з квартири поцупили кілька тисяч гривень, - пише газета



А з будинку по вулиці Володимирській, на дачному масиві, через вікно витягли мідні проводи.



Декількох крадіїв затримали охоронці торгових закладів.



25-річний мешканець Ківерців хотів винести з гіпермаркету, по проспекту Соборності, 16 плиток шоколаду та енергетичний напій. Молодик ховав крадене у пакет та рюкзак, і це помітив охоронець закладу.



А з магазину, по вулиці Львівській, лучанин поцупив пляшку горілки. На нього патрульні поліцейські оформили протокол за ст. 51 КУпАП (дрібне викрадення чужого майна). Однак чоловік не заспокоївся і через кілька годин знову пішов до супермаркету та хотів винести каву, апельсини, вареники та котячий корм. Цього разу сума краденого перевищила 400 гривень, тож на місці подію далі оформляла вже слідчо-оперативна група.



Повідомлення про крадіжку надійшло і з вулиці Городецької. Чоловік каже: виконував будівельні роботи і виявив відсутність металевих будівельних опор. Однак, оглядаючи територію, помітив їх у сусідньому дворі.



Щоправда, не всі повідомлення про крадіжку підтверджуються. Зокрема, жінка з вулиці Кравчука повідомила, що знайомий, перебуваючи в гостях, забрав її телефон та комп’ютер чоловіка. Як згодом з’ясували поліцейські, повідомлення виявилось неправдивим. Усе знайшли у квартирі. А на заявницю склали протокол за ст. 183 КупАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб).



Ольга Бузулук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку активізувались крадії.Так, по вулиці Кравчука, з квартири поцупили кілька тисяч гривень, - пише газета Волинь-нова А з будинку по вулиці Володимирській, на дачному масиві, через вікно витягли мідні проводи.Декількох крадіїв затримали охоронці торгових закладів.25-річний мешканець Ківерців хотів винести з гіпермаркету, по проспекту Соборності, 16 плиток шоколаду та енергетичний напій. Молодик ховав крадене у пакет та рюкзак, і це помітив охоронець закладу.А з магазину, по вулиці Львівській, лучанин поцупив пляшку горілки. На нього патрульні поліцейські оформили протокол за ст. 51 КУпАП (дрібне викрадення чужого майна). Однак чоловік не заспокоївся і через кілька годин знову пішов до супермаркету та хотів винести каву, апельсини, вареники та котячий корм. Цього разу сума краденого перевищила 400 гривень, тож на місці подію далі оформляла вже слідчо-оперативна група.Повідомлення про крадіжку надійшло і з вулиці Городецької. Чоловік каже: виконував будівельні роботи і виявив відсутність металевих будівельних опор. Однак, оглядаючи територію, помітив їх у сусідньому дворі.Щоправда, не всі повідомлення про крадіжку підтверджуються. Зокрема, жінка з вулиці Кравчука повідомила, що знайомий, перебуваючи в гостях, забрав її телефон та комп’ютер чоловіка. Як згодом з’ясували поліцейські, повідомлення виявилось неправдивим. Усе знайшли у квартирі. А на заявницю склали протокол за ст. 183 КупАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію