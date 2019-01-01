«Ср*ч під власним будинком»: у Ковелі мешканці загидили двір. ФОТО

У Ковелі скаржаться на стихійне звалище, яке утворилося біля житлового будинку.Про це повідомилау спільноті "Я люблю Ковель""Вулиця Театральна, навпроти 5ої школи прокладають між будинками дорогу з бруківки. Щодня проходжу там і весь час така жахлива картина.Коли фотографувала, до мене заговорив робітник, що кладе цю бруківку. Каже, що немає сили на таке дивитись, люди весь час нагло несуть сміття з квартир! Цей ср*ч під власним будинком!! Не вистачає коментарів", - пише обурена жінка.