«Ср*ч під власним будинком»: у Ковелі мешканці загидили двір. ФОТО
Сьогодні, 16:50
У Ковелі скаржаться на стихійне звалище, яке утворилося біля житлового будинку.
Про це повідомила Тетяна Гоглєва у спільноті "Я люблю Ковель"
"Вулиця Театральна, навпроти 5ої школи прокладають між будинками дорогу з бруківки. Щодня проходжу там і весь час така жахлива картина.
Коли фотографувала, до мене заговорив робітник, що кладе цю бруківку. Каже, що немає сили на таке дивитись, люди весь час нагло несуть сміття з квартир! Цей ср*ч під власним будинком!! Не вистачає коментарів", - пише обурена жінка.
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Про це повідомила Тетяна Гоглєва у спільноті "Я люблю Ковель"
"Вулиця Театральна, навпроти 5ої школи прокладають між будинками дорогу з бруківки. Щодня проходжу там і весь час така жахлива картина.
Коли фотографувала, до мене заговорив робітник, що кладе цю бруківку. Каже, що немає сили на таке дивитись, люди весь час нагло несуть сміття з квартир! Цей ср*ч під власним будинком!! Не вистачає коментарів", - пише обурена жінка.
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