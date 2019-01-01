На трасі Львів-Луцьк легковик врізався в автобус. ВІДЕО





Інцидент стався біля села Новий Став сьогодні, 29 березня, близько 13:45, - пише

Зі слів свідків, маршрутка виїжджала із зупинки, а водій легковика не зауважив маневру та зачепив автобус.



Обставини ДТП встановлюються.



Відео Варта1:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Львів-Луцьк трапилась аварія за участю легковика і маршрутки.Інцидент стався біля села Новий Став сьогодні, 29 березня, близько 13:45, - пише “Варта1” Зі слів свідків, маршрутка виїжджала із зупинки, а водій легковика не зауважив маневру та зачепив автобус.Обставини ДТП встановлюються.Відео Варта1:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію