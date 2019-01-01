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На трасі Львів-Луцьк легковик врізався в автобус. ВІДЕО

На трасі Львів-Луцьк легковик врізався в автобус. ВІДЕО
На трасі Львів-Луцьк трапилась аварія за участю легковика і маршрутки.

Інцидент стався біля села Новий Став сьогодні, 29 березня, близько 13:45, - пише “Варта1”.
Зі слів свідків, маршрутка виїжджала із зупинки, а водій легковика не зауважив маневру та зачепив автобус.

Обставини ДТП встановлюються.

Відео Варта1:


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Теги: аварія
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