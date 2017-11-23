На Одещині чоловік вбив дружину, обливши окропом
Сьогодні, 19:37
У селі Шабо Одеської області чоловік вбив дружину, обливши окропом.
Про це в п'ятницю, 29 березня, - пише Odessa Online з посиланням на джерела в поліції.
Встановлено, що між загиблою та її співмешканцем під час розпиття спиртних напоїв виникла сварка, під час якої чоловік схопив відро з окропом і облив дружину.
Жінка отримала серйозні опіки нижньої частини тіла, але до медиків не зверталася, і через кілька днів померла.
Чоловіка затримали, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.
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Про це в п'ятницю, 29 березня, - пише Odessa Online з посиланням на джерела в поліції.
Встановлено, що між загиблою та її співмешканцем під час розпиття спиртних напоїв виникла сварка, під час якої чоловік схопив відро з окропом і облив дружину.
Жінка отримала серйозні опіки нижньої частини тіла, але до медиків не зверталася, і через кілька днів померла.
Чоловіка затримали, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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