На Одещині чоловік вбив дружину, обливши окропом





Про це в п'ятницю, 29 березня, - пише



Встановлено, що між загиблою та її співмешканцем під час розпиття спиртних напоїв виникла сварка, під час якої чоловік схопив відро з окропом і облив дружину.



Жінка отримала серйозні опіки нижньої частини тіла, але до медиків не зверталася, і через кілька днів померла.



Чоловіка затримали, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Шабо Одеської області чоловік вбив дружину, обливши окропом.Про це в п'ятницю, 29 березня, - пише Odessa Online з посиланням на джерела в поліції.Встановлено, що між загиблою та її співмешканцем під час розпиття спиртних напоїв виникла сварка, під час якої чоловік схопив відро з окропом і облив дружину.Жінка отримала серйозні опіки нижньої частини тіла, але до медиків не зверталася, і через кілька днів померла.Чоловіка затримали, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.

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