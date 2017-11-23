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На Одещині чоловік вбив дружину, обливши окропом

На Одещині чоловік вбив дружину, обливши окропом
У селі Шабо Одеської області чоловік вбив дружину, обливши окропом.

Про це в п'ятницю, 29 березня, - пише Odessa Online з посиланням на джерела в поліції.

Встановлено, що між загиблою та її співмешканцем під час розпиття спиртних напоїв виникла сварка, під час якої чоловік схопив відро з окропом і облив дружину.

Жінка отримала серйозні опіки нижньої частини тіла, але до медиків не зверталася, і через кілька днів померла.

Чоловіка затримали, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.

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Теги: окріп, вбивство, Одещина
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