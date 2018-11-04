У мережі з’явився мем про «чесних» волинян, які перерахували гроші на кампанію Гриценку
Сьогодні, 21:17
«Чесних більше» – саме таке передвиборче гасло кандидата у Президенти Анатолія Гриценка розмістили на фото Михайла Круга у спільноті Facebook Український Наступ.
У коментарях під постом жартують: «Кольщик, наколи мне «обещаю быть честным». Пише "БУГ".
Мем з’явився після інформації про те, що мешканці Володимира-Волинського профінансували чверть виборчої кампанії Гриценка. Передавали по півтора мільйона люди, котрі напередодні шукали роботу та інвестиції для свого бізнесу.
Мешканці невеличкого міста перечислили Гриценку 28 мільйонів гривень, що є 43% всіх вкладів від фізосіб. По 1,5 мільйона Гриценку дали 17 жителів Володимира-Волинського, ще два – на 1,25 мільйони, повідомили в “Чесно”.
Як відомо Михайло Круг – шансон-виконавець популярний у 90-ті. «Блатні» пісні Круга полюбляли люди поза законом.
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У коментарях під постом жартують: «Кольщик, наколи мне «обещаю быть честным». Пише "БУГ".
Мем з’явився після інформації про те, що мешканці Володимира-Волинського профінансували чверть виборчої кампанії Гриценка. Передавали по півтора мільйона люди, котрі напередодні шукали роботу та інвестиції для свого бізнесу.
Мешканці невеличкого міста перечислили Гриценку 28 мільйонів гривень, що є 43% всіх вкладів від фізосіб. По 1,5 мільйона Гриценку дали 17 жителів Володимира-Волинського, ще два – на 1,25 мільйони, повідомили в “Чесно”.
Як відомо Михайло Круг – шансон-виконавець популярний у 90-ті. «Блатні» пісні Круга полюбляли люди поза законом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Провокатори і демагоги не можуть заспокоїтись навіть в останні години до виборів.А я звертаюсь до адекватних і розумних:""Голосуєм за А.С.Гриценка!!!!" Інакше_повна рутина!!!!
Щось вже не хочеться
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