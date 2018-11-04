У мережі з’явився мем про «чесних» волинян, які перерахували гроші на кампанію Гриценку

Анатолія Гриценка розмістили на фото Михайла Круга у спільноті



У коментарях під постом жартують: «Кольщик, наколи мне «обещаю быть честным». Пише



Мем з’явився після інформації про те, що



Мешканці невеличкого міста перечислили Гриценку 28 мільйонів гривень, що є 43% всіх вкладів від фізосіб. По 1,5 мільйона Гриценку дали 17 жителів Володимира-Волинського, ще два – на 1,25 мільйони, повідомили в “Чесно”.



Як відомо Михайло Круг – шансон-виконавець популярний у 90-ті. «Блатні» пісні Круга полюбляли люди поза законом.





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