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У мережі з’явився мем про «чесних» волинян, які перерахували гроші на кампанію Гриценку

У мережі з’явився мем про «чесних» волинян, які перерахували гроші на кампанію Гриценку
«Чесних більше» – саме таке передвиборче гасло кандидата у Президенти Анатолія Гриценка розмістили на фото Михайла Круга у спільноті Facebook Український Наступ.

У коментарях під постом жартують: «Кольщик, наколи мне «обещаю быть честным». Пише "БУГ".

Мем з’явився після інформації про те, що мешканці Володимира-Волинського профінансували чверть виборчої кампанії Гриценка. Передавали по півтора мільйона люди, котрі напередодні шукали роботу та інвестиції для свого бізнесу.

Мешканці невеличкого міста перечислили Гриценку 28 мільйонів гривень, що є 43% всіх вкладів від фізосіб. По 1,5 мільйона Гриценку дали 17 жителів Володимира-Волинського, ще два – на 1,25 мільйони, повідомили в “Чесно”.

Як відомо Михайло Круг – шансон-виконавець популярний у 90-ті. «Блатні» пісні Круга полюбляли люди поза законом.


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Теги: мем, Грицено, вибори, кампанія, гроші, фінансування
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Коментарі 2
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Провокатори і демагоги не можуть заспокоїтись навіть в останні години до виборів.А я звертаюсь до адекватних і розумних:""Голосуєм за А.С.Гриценка!!!!" Інакше_повна рутина!!!!
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