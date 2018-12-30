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День тиші: опівночі завершиться передвиборча агітація

День тиші: опівночі завершиться передвиборча агітація
30-го березня опівночі в Україні закінчується агітація кандидатів у президенти на виборах, що відбудуться цієї неділі, 31-го березня.

Згідно з українським законодавством, кандидат у президенти має право починати свою агітацію на наступний день після того, як його зареєструє Центральна виборча комісія, і повинен завершити передвиборчу кампанію о 00.00 останньої п’ятниці перед днем голосуванням, – інформує Today.

Таким чином, з завтрашнього дня, 30 березня, заборонена будь-яка передвиборна агітація. Субота перед виборами є “днем тиші”. Також вже сьогодні, 29 березня, заборонено поширювати результати соціологічних опитувань, пов’язаних з президентськими виборами.

Як відомо, вибори президента України відбудуться цієї неділі, 31 березня.

Нагадаємо, в день голосування ЦВК зобов’язана проінформувати громадськість про явку виборців на дільниці тричі: станом на 11.00, на 15.00 і станом на 20.00.

Також раніше повідомлялось, що поліція Києва підготувалася до “мінування” дільниць в день виборів президента України. Щоб не допустити можливих зривів голосування в день виборів, додатково сформовані групи вибухотехніків і кінологів для перевірки повідомлень про замінування виборчих дільниць. На території столиці вже створено 13 окружних та 1105 дільничних виборчих комісій (ДВК). До охорони правопорядку на виборчих дільницях буде залучено близько 6 тисяч поліцейських.


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Теги: день тиші, вибори, агітація
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