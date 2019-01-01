30 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкує футболіст, почесний лучанин Анатолій Тимощук (на фото).
Також сьогодні день народження святкують голова осередку молодіжної громадської організації інвалідів із вадами зору «Генерація успішної дії» Віталій Ткачук.
Вітаємо їх усіх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків, які носять імена Олексій, Макар.
Зичимо здоров’я, добра, достатку.
Для Волині 30 березня пам’ятне тим, що саме цього дня у селі Підгайці (тепер Луцького району) народилася польська письменниця й актриса Габріеля Запольська.
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Також сьогодні день народження святкують голова осередку молодіжної громадської організації інвалідів із вадами зору «Генерація успішної дії» Віталій Ткачук.
Вітаємо їх усіх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків, які носять імена Олексій, Макар.
Зичимо здоров’я, добра, достатку.
Для Волині 30 березня пам’ятне тим, що саме цього дня у селі Підгайці (тепер Луцького району) народилася польська письменниця й актриса Габріеля Запольська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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